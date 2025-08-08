Concedieri la o fabrică emblematică din România. Scuza: inflația și războiului din Ucraina. Ductil SA, unul dintre reperele industriei românești de sudură, anunță o restructurare ce va duce la desființarea a până la 35 de posturi.

Concedieri la o fabrică emblematică din România. Scuza: inflația și războiului din Ucraina

Decizia vine într-un context economic dificil, atât pe plan intern, cât și internațional, în care efectele războiului din Ucraina și inflația ridicată din România se resimt puternic.

Compania, aflată din 2017 în portofoliul grupului american Lincoln Electric, lider global în domeniu, menționează că problemele din lanțurile de aprovizionare, volatilitatea financiară și schimbările tehnologice impun o reorganizare internă și reducerea costurilor cu personalul.

În prezent, Ductil are 476 de angajați, iar concedierile vor viza atât personalul productiv, cât și pe cel din zona administrativă și comercială. Procesul se va desfășura treptat și ar urma să fie finalizat în primul trimestru din 2026.

Un nume cu greutate în metalurgia românească

Cu o istorie de 55 de ani, Ductil SA a contribuit semnificativ la dezvoltarea industriei metalurgice din România. Din momentul preluării de către Lincoln Electric, compania din Buzău a beneficiat de integrarea într-o rețea globală de distribuție, operând prin filiale din Olanda și Franța.

La fabrica din Buzău se produc electrozi clasici și speciali, sârmă tubulară, consumabile TIG și SAW, dar și echipamente și soluții complete de sudare, inclusiv servicii de consultanță tehnologică. Produsele sunt distribuite atât pe piața internă, cât și internațional, consolidând reputația companiei.

În 2024, Ductil a înregistrat 498,9 milioane lei cifră de afaceri și 20,8 milioane lei profit net, menținând un parcurs financiar solid în ciuda presiunilor economice.

Investiții și prezență globală

În 2020, compania a achiziționat terenul și spațiile fostei Ductil Steel, unind operațiunile într-un singur punct industrial de peste 132.000 mp. Această consolidare a crescut capacitatea de producție și a deschis noi oportunități de dezvoltare.

Grupul Lincoln Electric, prezent în 19 țări și deținător al 56 de fabrici la nivel global, are peste 11.000 de angajați și venituri anuale de aproape 4 miliarde de dolari. Statutul său de lider mondial în tehnologii de sudare și tăiere este susținut de investiții continue în inovație și eficiență operațională.