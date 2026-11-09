În două bugete lunare ale unor studenți din Iași, locuitul cu chirie costă cu 700 de lei mai mult decât locuitul la cămin. Marius Lungu spune că cheltuiește aproximativ 1.850 de lei, iar Olivia Rîmbu, care împarte un apartament cu o colegă, aproximativ 2.550 de lei, potrivit mărturiilor publicate de BZI la 9 noiembrie 2026.

Diferența vine în primul rând din locuință: 450 de lei pe lună pentru locul la cămin, față de 1.350 de lei pentru partea de chirie și utilități a Oliviei. Restul cheltuielilor din cele două bugete diferă, așa că sumele nu reprezintă un cost lunar valabil pentru orice student.

Locuința face cea mai mare diferență între cele două bugete

Marius, student în anul al doilea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pune în bugetul său lunar 800 de lei pentru mâncare și 130 de lei pentru transport. Mai pune la socoteală, pe lângă acestea, 100 de lei pentru cursuri, copii și rechizite, 200 de lei pentru produse de îngrijire și obiecte necesare în cameră, iar pentru ieșiri sau cumpărături, 170 de lei. Împreună cu cei 450 de lei pentru cămin, sumele ajung la 1.850 de lei.

Olivia spune că partea ei de chirie este de 1.100 de lei și că plătește, în medie, 1.350 de lei cu tot cu utilități. Pentru mâncare cheltuiește aproximativ 700 de lei, pentru produse personale circa 120 de lei, iar pentru facultate pune deoparte între 100 și 150 de lei. Ea include în buget și cafea, ieșiri sau mâncare comandată și își estimează cheltuielile totale la 2.550 de lei pe lună.

Locuința costă în exemplul Oliviei cu 900 de lei mai mult decât în cel al lui Marius, deși diferența dintre bugetele lor întregi este de 700 de lei. Cu alte cuvinte, cheltuielile din afara locuinței sunt mai mici în bugetul declarat de Olivia.

Un loc la cămin costă între 190 și 815 lei pentru studenții fără taxă

Pentru anul universitar 2026-2027, tarifele de cazare publicate de universitate sunt între 190 și 815 lei pe loc, pe lună, pentru studenții români și din Uniunea Europeană aflați pe locuri fără taxă. Locul de 450 de lei din exemplul lui Marius corespunde tarifului pentru camere cu două paturi din mai multe cămine. Pentru studenții Erasmus și cei cu taxă, tarifele publicate sunt între 360 și 985 de lei pe lună.

Universitatea a anunțat că nu a majorat tarifele față de anul universitar precedent. Mâncarea, transportul și materialele pentru facultate se adaugă la prețul locului în calculul unui buget lunar.

În afara mărturiilor celor doi studenți, BZI folosește pentru noiembrie 2026 repere de aproximativ 300 de euro pe lună pentru o garsonieră și 450 de euro pentru un apartament cu două camere. BZI nu indică o bază statistică, un portal, un raport sau un set de anunțuri pentru aceste valori și nici cursul euro-leu folosit. Împărțit între două persoane, al doilea preț ar însemna 225 de euro de persoană, înainte de utilități. Sunt repere diferite de suma în lei pe care Olivia spune că o plătește. Pentru noiembrie 2026, Oferteimobiliare.ro afișează o mediană a chiriilor cerute de 380 de euro pe lună și jumătate dintre oferte între 350 și 450 de euro pe lună, dar aceste date nu dovedesc că BZI le-a folosit.

Abonamentul de transport se cumpără la preț întreg

Cei 130 de lei trecuți de Marius la transport coincid cu prețul abonamentului urban de 30 de zile afișat de Compania de Transport Public Iași. Tariful este valabil din 1 februarie 2025. Compania arată că studenții cumpără abonamentul la preț întreg, iar universitățile îl decontează ulterior. Astfel, plata de la cumpărare și cheltuiala rămasă după decontare pot fi diferite.

BZI folosește și estimări generale de aproximativ 1.880 de lei pentru un student la cămin și de peste 2.700 de lei, până aproape de 2.800 de lei, pentru unul care împarte un apartament. Aceste estimări nu sunt totalurile declarate de Marius și Olivia: 1.850, respectiv 2.550 de lei. Drumul acasă sau o cheltuială neprevăzută poate schimba bugetul lunar. BZI nu publică sume pentru garanția chiriei, comisionul agenției, costul mutării sau drumurile acasă.

Studenții pot cere un loc rămas la cămin

După tururile de cazare din septembrie, UAIC primește cereri pentru locurile rămase din 12 octombrie 2026. Studentul poate trimite cererea la [email protected] sau o poate depune la căminul Gaudeamus, biroul 2. Universitatea înregistrează cererile în ordinea primirii.

Pentru cazarea într-un loc obținut, universitatea cere dispoziția de cazare, contractul completat în două exemplare, legitimația de cămin, o fotografie, două copii ale cărții de identitate și dovada plății tarifului.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.