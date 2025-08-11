„Suntem sclavi în captivitate!”. Contactul cu natura s-a prăbușit cu 60% și sănătatea mintală este în pericol

Contactul cu natura s-a prăbușit cu 60% și sănătatea mintală este în pericol. Un studiu recent, publicat în revista Earth de profesorul Miles Richardson de la Universitatea din Derby, atrage atenția asupra unei schimbări dramatice: în ultimele două secole, contactul direct al oamenilor cu natura a scăzut cu peste 60%. Fenomenul nu este vizibil doar în modul de viață, ci și în limbaj, literatura actuală folosind mult mai rar termeni legați de mediul natural. Consecințele acestei rupturi se resimt profund asupra sănătății mintale, specialiștii avertizând asupra riscului de depresie severă și chiar schizofrenie.

Deconectarea de natura – un fenomen cu rădăcini adânci

Analiza arată că, între 1800 și 1990, referințele la elemente precum „râu”, „mușchi” sau „floare” în literatură au scăzut cu 60,6%, iar astăzi declinul se menține la peste 50%. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă „extincție a experienței” – momentul în care generațiile viitoare vor crește complet rupte de mediul natural. Printre cauzele principale se numără urbanizarea rapidă, dispariția speciilor și pierderea tradițiilor legate de interacțiunea cu natura. „Suntem sclavi în captivitate”, avertizează experții, subliniind că lipsa contactului vizual și fizic cu spațiile verzi poate declanșa depresie severă sau episoade maniacale asociate schizofreniei.

Soluții insuficiente și nevoia unei schimbări radicale

Cercetarea subliniază că simplele inițiative de creare a unor noi spații verzi nu sunt suficiente. Pentru o reconectare reală, ar fi necesare măsuri de zece ori mai ambițioase decât cele actuale privind extinderea zonelor biodiversificate. Eforturile trebuie să înceapă din copilărie, prin activități regulate în aer liber și implicarea directă a părinților în educația ecologică a celor mici.

Semne timide de reîntoarcere, dar pericolul rămâne

Un element pozitiv este că, după decenii de declin, folosirea cuvintelor legate de natură în literatură a început să crească, probabil datorită unei conștientizări ecologice mai mari. Totuși, profesorul Richardson avertizează că aceste semnale sunt fragile și nu reprezintă o reconectare autentică. Fără acțiuni rapide și constante, natura riscă să rămână, pentru generațiile viitoare, doar o imagine din manuale, iar cuvintele care o descriu să își piardă sensul viu. Reconstruirea acestei legături este o misiune culturală și identitară, care trebuie asumată zi de zi, începând cu cei mai tineri membri ai societății, conform The Guardian.