ovestea unui român a devenit virală după ce acesta a povestit pe o platformă online cum a reușit să își achite apartamentul cumpărat prin credit în numai patru ani. Decizia nu a fost deloc ușoară, însă prin muncă intensă și printr-un stil de viață strict, bărbatul a reușit să scape rapid de rate și de presiunea financiară a dobânzilor.

Cum a reușit un român să-și achite apartamentul în doar 4 ani!

Bărbatul a explicat că în 2021 și-a cumpărat un apartament în București, accesând programul „Prima Casă”. Valoarea creditului contractat de la bancă a fost de 50.000 de euro.

„În 2021 am cumpărat un apartament cu un avans de 2.500 de euro (programul Prima Casă) în București. Deși atunci mi se părea scump, l-am achiziționat la prețul de 890 euro/mp. Îi mulțumesc prietenului meu cel mai bun, care m-a convins să îl iau! Costul total, cu loc de parcare, a fost de 50.300 de euro, plus 15.000 de euro pentru mobilare și utilare. Când a crescut rata, am refinanțat pe dobândă fixă. Acum, apartamente similare din zonă se vând cu aproximativ 100.000 de euro +TVA (ce-i drept, cu încălzire în pardoseală, dar cu o suprafață cu 10% mai mică”, a scris bărbatul pe platforma Reddit.

Renunțări și muncă suplimentară

Pentru a-și achita creditul atât de repede, bărbatul a fost nevoit să facă numeroase sacrificii. El spune că a ales să trăiască modest, să evite cheltuielile inutile și să își suplimenteze veniturile printr-un al doilea loc de muncă.

„Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall și nici ultima vacanță în străinătate. Nu beau alcool, la țigări am renunțat, droguri nu iau. Mașină nu am, locul de parcare l-am închiriat. Am muncit și cu două joburi să reușesc această performanță. Menționez că mai am 10.000 euro de dat la un credit Student-Invest, dar nu plătesc dobânda așa că nu mă deranjează încât să îl plătesc anticipat. Acum reușesc să rămân cu 2.000 de lei în buzunar lună de lună”, spune acesta.

Lecția învățată după patru ani de eforturi

El a descris acești ani ca fiind o adevărată provocare, o „saga” în care a trebuit să își mențină disciplina și să reducă la minimum tentațiile.

În ciuda dificultăților, rezultatul final a meritat: a rămas fără datorii majore la bancă și cu o locuință integral achitată. Experiența lui arată că, deși drumul este anevoios, o strategie bazată pe muncă intensă și controlul cheltuielilor poate duce la libertate financiară într-un timp surprinzător de scurt.