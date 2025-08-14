Minivacanța de Sfânta Maria. CFR anunță schimbări pe rutele sale

Cu ocazia minivacanței de Adormirea Maicii Domnului, CFR Călători va suplimenta numărul de vagoane pe rutele cu grad ridicat de ocupare. Măsura vizează atât trenurile care deservesc centrele de pelerinaj, pentru a facilita accesul credincioșilor la slujbele religioase, cât și „Trenurile Soarelui” către litoral, unde sunt programate manifestările dedicate Zilei Marinei Române.

Vagoane suplimentate de CFR în minivacanța de Sf. Maria

Creșterea fluxului de pasageri a determinat compania să mărească numărul de locuri disponibile în această perioadă. CFR Călători precizează că toate garniturile dotate cu instalații de climatizare vor fi menținute în circulație, însă există posibilitatea ca eficiența acestora să fie afectată de temperaturile extreme sau de deschiderea geamurilor în mers.

„Pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35 grade (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50 grade) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametrii optimi”, transmite compania.

Sfaturi pentru evitarea aglomerației

Pentru a preveni lipsa locurilor, CFR Călători recomandă achiziționarea biletelor din timp și alegerea trenurilor din întreaga zi, nu doar a celor din orele de vârf. Biletele pentru trenurile interne pot fi cumpărate până la ora plecării, în limita locurilor disponibile, inclusiv online.

Unde se pot cumpăra bilete în minivacanță

Compania pune la dispoziție canale multiple de achiziție: site-ul oficial, aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (în Google Play, App Store și Huawei AppGallery), automatele din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj. În ziua de 15 august, agențiile din centrele comerciale Titan și Carrefour Colentina vor fi deschise.

„Înainte de urcarea în tren, recomandăm călătorilor să se asigure că dețin bilet de călătorie, pentru a evita taxarea suplimentară în tren, corespunzătoare rangului trenului și zonei kilometrice, și/sau suportarea costurilor amenzilor conform reglementărilor în vigoare”, mai arată CFR Călători.