Delta Air Lines Inc. este prima mare companie care îşi va amenda angajaţii nevaccinaţi

Delta Air Lines Inc. este prima companie care va impune o suprataxă lunară de 200 de dolari angajaţilor care nu sunt vaccinaţi împotriva COVID-19, în acest fel compania va încuraja lucrătorii să se vaccineze, scrie Bloomberg.

În cadrul companiei, noua politică a fost subliniată într-o notă, a directorului executiv Ed Bastian, care a spus că 75% dintre lucrătorii companiei sunt deja vaccinaţi. Cazurile din ce în ce mai mari de coronavirus determină necesitatea tuturor angajaţilor de a se vaccina, a spus Bastian, în nota către angajaţi.

Noua taxă se aplică angajaţilor care nu au primit vaccinul până la 1 noiembrie. De asemenea, compania va solicita teste săptămânale pentru angajaţii care nu sunt vaccinaţi până la jumătatea lunii septembrie.

În contextul vaccinării, compani Delta Air Lines Inc. ia în considerare obligativitatea vaccinului, precum United Airlines Holdings Inc. şi alte companii. Goldman Sachs Group Inc., Google Alphabet Inc. şi Facebook Inc., care au anunţat, de asemenea, cerinţele de vaccinare.

Prin această nouă măsură, compania Delta este încrezătoare că abordarea sa va reuşi să mărească rata de vaccinare a lucrătorilor la peste 75%, a declarat un purtător de cuvânt. Sancţiunea potenţială se încadrează în „parametrii legali”, a spus el, potrivit sursei citate.

În timp ce cerinţele de vaccin au crescut de când vaccinul Pfizer Inc. şi BioNTech SE au primit luni aprobarea completa a FDA (Food and Drug Administration), angajatorii păşesc cu atenţie de teamă că vor afecta moralul angajaţilor. Unii analişti se îndoiesc că taxele suplimentare vor avea succes, deşi dimensiunea suprataxei Delta ar putea schimba această părere.

În contextul financiar, „Angajaţii care refuză să facă vaccinul sunt susceptibili să vadă acestă decizie ca pe o măsură punitivă, deoarce creează un cost anual suplimentar de 2.400 de dolar”, a declarat Brian Kropp, şeful cercetării resurselor umane pentru firma de consultanţă Gartner.

Aşadar, taxa pentru angajaţii nevaccinaţi are menirea de „a scoate în evidenţă riscul financiar” al deciziei lor, a spus Bastian. „După aprobarea deplină a vaccinului Pfizer, este timpul să vă vaccinaţi cu toţii”, a mai adăugat el.

În luna mai, Delta a devenit prima mare companie aeriană din SUA care a solicitat vaccinul anti coronavirus pentru noii angajaţi. Angajaţii care nu sunt vaccinaţi trebuie să poarte măşti în toate mediile interioare.

De altfel, compania Delta a mai spus că începând cu 30 septembrie, compania aeriană va păstra salariul integral pentru lucrătorii care au primit ambele doze de vaccin, dar care se îmbolnăvesc şi ar putea ajunge la dizabilităţi pe termen scurt.