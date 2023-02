Fintech-ul Fagura intenţionează să intre pe piața românească

Născută în Moldova, înregistrată în Estonia și finanțată pe o platformă din Londra, fintech-ul Fagura lucrează în prezent pentru a intra pe piața românească. După cea de-a doua rundă a startup-ului pe Seedrs, COO-ul Fagura, Cristian Pașa, a povestit pentru Romania Insider mai multe despre planurile companiei pentru piața locală, de ce se poziționează ca o comunitate, despre munca de construire a unui fintech în regiunea ECE și despre cum poate fi să ai o rundă de finanțare în timp ce lucrezi într-o țară apropiată de războiul din Ucraina.

Compania, lansată în mai 2019 ca o platformă de investiții alternative pentru credite, implementează un mecanism de scoring automatizat care permite luarea rapidă a deciziilor privind împrumuturile. Recent, a strâns 780.000 EUR în a doua rundă pe platforma londoneză Seedrs. Peste 280 de investitori au sprijinit proiectul, investind sume variind de la 20 de euro la zeci de mii de euro, în timp ce șapte investitori providențiali s-au alăturat direct rundei. Mai multe despre planurile companiei în interviul de mai jos.

Cum și de unde a apărut Fagura?

Fagura a început în Moldova, la Chișinău; acolo s-au întâlnit fondatorii și au decis că există un gol pe piață. Iar ideea a venit de la Tudor Darie, care este principalul fondator și CEO al companiei. El a înființat o afacere nouă și a încercat să obțină o finanțare, practic un împrumut de la o bancă și, în ciuda istoricului și a activelor sale, banca nu i-a acordat un împrumut.

Și atunci a decis că Fagura ar putea veni cu această idee că, dacă ești un startup sau o companie nou înființată, poți obține în continuare finanțare, dar nu de la o bancă. Și atunci, a spus, ei bine, hai să încerc să strâng niște investitori care să fie dispuși să se aloce de bunăvoie acelor companii care au nevoie și să le obțină finanțare. Aceasta a fost ideea inițială și, evident, a trebuit să treacă prin mai multe iterații înainte de a deveni un produs viabil și, prin urmare, la început, Fagura intermedia doar împrumuturi pentru persoane fizice; dacă erai o persoană care doreai să iei un împrumut de, să zicem, 1 000 de euro pentru a-ți cumpăra un laptop nou, atunci puteai să îți creezi un cont pe Fagura, să treci identificarea digitală, KYC, iar apoi cererea ta de împrumut era pusă pe tabloul de bord al investitorilor, iar aceștia decideau cât de riscant erai și cât de mult ar fi fost dispuși să aloce pentru împrumutul tău. Aceasta a fost configurația inițială. Apoi am extins dimensiunea împrumutului și am extins modalitățile de împrumut și pentru companii, și asta doar pentru piața moldovenească.

În esență, noi suntem soluția tehnică în acest ecosistem; putem conecta împrumutații cu investitorii. Facem propriul nostru scoring de credit folosind un sistem proprietar. Fiecare investitor poate vedea cât de riscant este împrumutatul. Un scor de credit Fagura este atribuit cererii de împrumut, totul este transparent. Noi luăm un comision de la împrumutați pentru că le punem împrumuturile la dispoziția investitorilor și luăm, de asemenea, un comision mai mic de la investitori pentru gestionarea investițiilor lor. Așadar, este vorba de crearea unei comunități, dar, în același timp, de a fi un furnizor de tehnologie.

Fagura a intrat în funcțiune în mai 2019 pe piața moldovenească; de fapt, ziua de naștere este pe 17 mai, așa că sperăm să ne putem lansa operațiunile în România până atunci. Dar, da, este o companie moldovenească; are angajați în principal în Chișinău. Dar, vorbind despre ADN-ul internațional, avem și oameni care lucrează în Germania; Tudor este stabilit în București, eu sunt stabilit în Cluj, deci avem un mic ecosistem de oameni care sunt (n.r. – bazați) la nivel internațional.

Și, de asemenea, pentru a atinge motivul pentru care suntem o companie estoniană – asta pentru că avem nevoie de o companie holding pentru a putea intermedia împrumuturi de la omologii europeni, pe de o parte. Pe de altă parte, legislația corporativă din Moldova este destul de restrictivă, așa că aveam nevoie de o entitate europeană, astfel încât ori de câte ori, să zicem, obținem fonduri sau tratăm cu investitori din altă parte, să avem toate instrumentele necesare. În acest moment, legislația moldovenească nu ne permite această flexibilitate. De aici și motivul pentru care avem un holding în Estonia. Astfel, compania estoniană este unicul proprietar al Fagura Moldova și unicul proprietar al Fagura România.

Care au fost avantajele pilotării proiectului în Republica Moldova? De ce ați început acolo?

Pentru că fondatorii erau stabiliți acolo. Eu nu făceam parte din Fagura în acel moment. Fondatorii erau stabiliți acolo, iar rețeaua era în funcțiune; au observat oportunitatea de acolo. Era o piață mică, deci un fel de piață mai sigură pentru a testa un produs financiar. România este, din punct de vedere financiar, de zece, dacă nu de douăzeci de ori mai mare, aș spune eu. Așadar, o piață mult mai mare, mai riscantă pentru a lansa un astfel de proiect; a fost considerată o piață pilot pentru a vedea dacă conceptul funcționează și dacă poate fi extins.

Pe de altă parte, așteptam aceste reglementări privind crowdfunding-ul. Ele au fost emise în Europa în 2020 și am văzut că mai aveam timp până la transpunerea lor în legislația românească. Prin urmare, acum că legea este transpusă, reglementările privind crowdfunding-ul și în România, suntem acum oarecum pregătiți să ne oficializăm și să începem operațiunile în România folosind platforma noastră existentă și, evident, adaptându-ne la mediul local, dar în același timp îmbunătățindu-ne capacitățile de scoring și tehnologice.

Ați strâns runda de finanțare recentă pe o platformă cu sediul la Londra. V-ați uitat cumva la opțiuni de finanțare mai aproape de casă?

Aceasta a fost a doua noastră rundă. În prima rundă, în 2021, am strâns 340.000 de euro. Avem experiență cu Seedrs; evident, am luat în considerare Seedblink și în România, am avut multe discuții și ei erau dispuși să ne ajute, dar pentru că aveam această configurație, am primit un fel de condiții preferențiale bazate pe faptul că am strâns deja pe Seedrs în 2021. Nu în ultimul rând, avem o comunitate mare de expatriați din România și Republica Moldova în Marea Britanie, iar mulți dintre ei au fost dispuși să investească sau să urmărească investițiile din 2021. Așa că acesta a fost motivul pentru care am optat pentru Seedrs.

Aș spune că pentru a construi o fintech, în special în această regiune a noastră, în Europa Centrală și de Est, este nevoie de multă încredere pentru a putea convinge oamenii să îți folosească serviciile. Este o provocare pe piețele financiare consacrate, cum ar fi Germania sau Regatul Unit, dar în Europa Centrală și de Est este și mai complicat. Așadar, în tot ceea ce facem, încercăm să avem o viziune holistică și internațională, astfel încât să ne asociem cu branduri recunoscute la nivel internațional și este important să transpunem acea încredere pe care o obținem de la partenerii noștri și să o punem și în fața clienților și investitorilor noștri.

Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am făcut-o pe Seedrs, am strâns 780.000 de euro, iar asta a fost aproape dublu față de suma pe care plănuisem să o strângem, așa că a fost o rundă foarte bună, mai ales că 2022 a fost un an foarte dificil. A fost un an prost pentru a strânge bani. Ca să vă dau un exemplu, când am început campania de crowdfunding, când am intrat în direct, în Ucraina au avut loc bombardamente masive și, din această cauză, a căzut curentul în Moldova timp de patru ore. Evident, suntem foarte conectați cu Moldova; avem mulți clienți în Moldova, împrumuturile/prestările noastre se fac în Moldova în acest moment, așa că a fost o zi foarte dificilă și totul a fost practic liniștit; nu au venit investiții și am avut îndoieli că vom reuși. Deci a fost un adevărat rollercoaster, ca să nu mai vorbim de scăderea piețelor bursiere internaționale, de criza energetică la nivel global, de ieșirea din pandemie, atât de multe lucruri au fost împotriva noastră, dar, în cele din urmă, am reușit să facem o rundă destul de reușită, aș spune. A fost o rundă hibridă, așa că am avut crowdfunding pe Seedrs, dar am avut și câțiva investitori direcți, cum ar fi investitori înger, care au venit, așa că a fost o rundă de succes.

Cum veți folosi finanțarea?

Avem trei piloni în ceea ce privește activitățile noastre viitoare. Trebuie să ne creștem veniturile; este foarte important nu doar de dragul viitoarelor runde de finanțare, ci și de dragul stabilității. Și de aceea, deschiderea în România este foarte importantă pentru noi. De asemenea, din punct de vedere al diversificării, a avea o a doua piață în portofoliul nostru este foarte important. Așadar, România este prioritatea numărul unu.

Prioritatea numărul doi este adăugarea de servicii bancare digitale, cum ar fi IBAN-urile și cardurile virtuale – un lucru pe care îl analizăm. Motivul este că, de fiecare dată când cineva primește fonduri în Fagura, părăsește ecosistemul; trimite bani în contul său bancar și părăsește ecosistemul nostru. Ceea ce ne dorim este ca împrumutații și investitorii să rămână mai mult în ecosistemul nostru. Deci, de fiecare dată când cineva împrumută bani, primește un card și începe să cheltuiască banii folosind propriul nostru card. De aceea, din punct de vedere strategic, este foarte important să avem aceste servicii bancare digitale pentru ca oamenii să rămână mai mult în ecosistemul nostru.

Prioritatea numărul trei este îmbunătățirea produsului nostru și, de asemenea, adaptarea acestuia la cerințele europene. Ori de câte ori vom fi pregătiți să trecem la alte piețe, suntem pregătiți să o facem cu un produs scalabil și care funcționează bine.

Ce face ca România să fie o piață interesantă pentru serviciile P2P?

Pentru noi, a fost o mișcare naturală, deoarece Moldova este România în multe privințe și este importantă pentru România, chiar dacă în prezent sunt două țări separate. Așa că a fost o tranziție naturală pentru noi. Acestea fiind spuse, cred că există, atât în Moldova, cât și în România, acest decalaj în ceea ce privește finanțarea și obținerea de fonduri ușor și rapid, fără povara birocrației – cred că există această nișă pe piață.

Și noi chiar cercetăm piața în aceste zile în ceea ce privește produsele pe care le vom lansa în prima fază, și deci există această nevoie, momentul este perfect, regulamentul de crowdfunding a fost transpus în august 2022, deci este foarte, foarte nou.

Avem doar o singură companie de crowdfunding autorizată în România, și anume Seedblink. Sperăm că vom fi a doua, dar nu putem face promisiuni și da, piața se familiarizează tot mai mult cu conceptul de crowdfunding. Conceptul nu a existat până la Seedblink în România, așa că avem Seedblink, avem Ronin – pe partea de equity, deci practic, ei fac crowdfunding în schimbul unor acțiuni, deci participații în companie; acum, propunerea noastră s-ar baza pe finanțarea prin datorie, deci asta înseamnă că clienții pot solicita finanțare sub formă de împrumuturi, deci un fel de finanțare cu venit fix. Este bine pentru că oferă diversificare investitorilor. Nu toată lumea este atât de familiarizată și atât de dornică să investească în startup-uri sau în companii și să aștepte cinci-șapte ani. Și nu spun că este un lucru rău; tot ce vreau să spun este că unii clienți preferă să aibă un venit fix, stabil și, prin urmare, sunt mai înclinați să investească în împrumuturi sau să finanțeze companii pentru că au un venit constant din aceste investiții. Așadar, este un crowdfunding diferit, sperăm că vor fi și alți jucători. Piața este, cred, suficient de mare pentru ca noi toți să fim operaționali aici.

Care este profilul clienților din Moldova? Cine sunt debitorii, cine sunt creditorii?

Până în iulie 2022, ne poziționam ca o platformă alternativă de creditare pentru consumatori și, în esență, doar persoanele fizice ar fi putut aplica pentru împrumuturi pe Fagura. Începând cu iulie 2022, am lansat creditarea pentru afaceri, așa că am creat un algoritm îmbunătățit de scorare a creditelor – noi îl numim scoring to business. Am lansat programul în parteneriat cu PNUD și am oferit 50 de împrumuturi cu dobândă zero, deoarece a fost un program de sponsorizare a costurilor; de asemenea, ne-a ajutat să recalibrăm mai mult și să îl testăm mai mult.

(…) Lucrul esențial aici este faptul că ne poziționăm ca o comunitate, nu ca un creditor sau un microcreditor, așa cum ne-ar putea clasifica unii oameni. Motivul pentru care facem acest lucru este că unii dintre clienții noștri trec prin ciclul de a fi împrumutați la un moment dat, apoi devin investitori și chiar acționari. Așadar, în această rundă și în cea precedentă, avem clienți ai Fagura care au devenit și acționari prin intermediul campaniei de crowdfunding. Cred că aceasta este o propunere foarte importantă pe care o avem; este acest ecosistem în care clienții ar putea trece de la roluri diferite în cadrul aceleiași platforme, și este un aspect pe care dorim să îl aducem și în România.

Acum, profilul împrumutaților – dacă vorbim despre persoane fizice, este cam toată lumea care are un venit oficial, are un cont bancar, pentru că întotdeauna transferăm bani într-un cont bancar, iar acest lucru ne ajută, de asemenea, să validăm clienții; evident, dacă nu sunt complet îndatorați și pot acoperi dobânda și principalul împrumutului, li se acordă împrumutul, decizia se ia în zece secunde, scoringul se face automat.

În ceea ce privește afacerile care iau bani în Fagura – în esență, acestea sunt companii mici; ar putea fi producători, ar putea fi companii agricole, afaceri online, deci companii care sunt în mod obișnuit mici și nu au garanții pe care să le depună pentru a obține un împrumut de la o bancă, sau sunt recent înființate și nu pot accesa finanțare bancară. În esență, acesta este profilul companiilor care vin la Fagura, iar multe dintre ele sunt întreprinderi de la care chiar dumneavoastră ați dori să cumpărați. Avem clienți care produc alimente pentru copii, cum ar fi cerealele. Ați dori să cumpărați aceste produse de la ei. Aceasta este propunerea – investești ceva, cumperi pentru tine și, în schimb, ajuți ecosistemul local, și cred că acesta este un mesaj important pe care mulți dintre investitorii noștri îl apreciază.

Ar fi același model în România?

În România, ar fi doar întreprinderi, deoarece, ca parte a regulamentului european de crowdfunding, nu putem împrumuta bani persoanelor fizice decât dacă este vorba de un proiect de afaceri. Deci ei – dacă este un PFA sau un SRL – pot defini proiectul și au nevoie de bani și îl pot descrie și îl pot face aproape ca un mic pitch, atunci este ceva pentru care am putea face crowdfunding. Încă facem cercetări pe piață pentru a defini clar care este grupul țintă pe care îl vom urmări în prima fază, dar, în esență, da, vor fi întreprinderile mici și mijlocii; fie că nu au timp, fie că nu vor să meargă la o bancă, fie că nu pot obține un împrumut de la o bancă sau de la un microcredit, fie că este prea scump, și vor să vină la Fagura pentru a-și obține finanțarea. Deci aceasta este propunerea.

Când vă așteptați să primiți autorizațiile de la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România?

Aș vrea să vă putem da o dată fermă, dar nu o avem. Ei înșiși sunt foarte dornici și deschiși să colaboreze cu noi; suntem în dialog constant cu ei; este bine că avem un precedent cu o firmă locală care a primit autorizația pentru o platformă de crowdfunding. (..) Sperăm să fie T1, dar, așa cum am spus, pe jumătate în glumă, sperăm ca până la data nașterii Făgărașului, 17 mai, să putem fi live în România.

Oferim o platformă pentru investiții alternative, pentru împrumuturi alternative (…), și cred că a avea o entitate locală, românească, care poate oferi produse de investiții alternative, alături de companii precum Seedblink, Ronin, este un lucru foarte bun pentru ecosistemul financiar local. Este un lucru bun, deoarece investițiile pentru piața bursieră din România sunt în creștere, există fonduri mutuale în România, dar pe partea de investiții alternative, încă se mai pot face multe lucruri. Cred că vom fi foarte bine plasați pentru a oferi clienților care doresc să investească în instrumente alternative această opțiune.

