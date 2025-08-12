Hoții își schimbă terenul de acțiune în Bulgaria. Experiența unui cuplu de turiști devine avertisment pentru toți

Hoții își schimbă terenul de acțiune în Bulgaria. Tot mai mulți turiști povestesc incidente neplăcute petrecute în zonele comerciale de la granițele europene. Lipsa controalelor, mai ales în spațiul Schengen, oferă infractorilor ocazii neașteptate, iar victimele își dau seama prea târziu că au fost vizate. O experiență recentă trăită de o familie română a scos la iveală un nou loc preferat de hoți.

Hoții din Bulgaria profită de lipsa controalelor de frontieră

O turistă a relatat cum, în timp ce se afla la un duty-free între Grecia și Bulgaria, mașina sa a fost spartă, iar banii din portofel au dispărut. „Aveți grijă la Duty free între Bulgaria și Grecia. Un bulgar ne-a spart mașina. Nu știu cum a deschis-o, a furat banii din portofel și l-a prins soțul, dar a reușit să plece cu o altă mașină.

Acum dăm declarații la poliție. Numărul de mașină era E_228HV, cea cu care a plecat. Erau doi, și chiar dacă l-a prins soțul, l-a scăpat. Plus că noi suntem cu doi copii după noi, nu puteam risca așa”, a povestit femeia.

Unii internauți au ridicat problema trecerii rapide a graniței: „Eu mă întreb totuși dacă a fost între granițe, cum a trecut granița așa repede, fără să îl prinzi? Eu de eram în locul vostru eram în mașină și după el!”. Lipsa controalelor din zona Schengen explică însă de ce fugarii pot dispărea atât de repede.

„Nimeni nu ne-a ajutat” – reacția întârziată a autorităților

Potrivit victimei, intervenția poliției nu a fost una promptă. „Ba da, nu te mai oprește nimeni la vamă, și din păcate poliția a venit destul de târziu. Nimeni nu ne-a ajutat”, a declarat turista. Hoțul a reușit să scape, iar familia încearcă acum să recupereze prejudiciul. Situația arată cât de vulnerabile sunt zonele de tranzit, în special cele comerciale, unde aglomerația și lipsa vigilenței pot fi fatale.

Sfaturi pentru turiști: cum să vă protejați bunurile

Alți turiști recomandă prudență maximă, mai ales în zonele duty-free. Este indicat ca banii și documentele să fie păstrate asupra dumneavoastră, iar mașina să fie încuiată și asigurată chiar și pentru scurte opriri. Deși există camere de supraveghere, poliția bulgară nu reacționează întotdeauna rapid, ceea ce face ca recuperarea pagubei să dureze câteva zile, dacă se întâmplă.