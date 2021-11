Premierul interimar Florin Cîţu a anunțat într-un mesaj pe Facebook-ul Guvernului că duminică, în România, a fost atins pragul de peste 7.000.000 de persoane vaccinate. Acesta mai spune că este un semn că tot mai mulţi români au înţeles rolul pe care îl are vaccinul de a-i proteja şi de a reduce presiunea pusă pe spitale.

Totuși, din declarațiile oamenilor care au fost la vaccinat în ultimele zile, măsurile restrictive ar fi fost de fapt cele care au dus la creșterea ratei de vaccinare.

Anunțul lui Florin Cîțu

Astfel, „Peste 7.000.000 de persoane vaccinate! Este un semn că tot mai mulţi români au înţeles că vaccinul ne protejează pe noi şi pe cei dragi şi că astfel luăm din presiunea pusă pe spitale. Doar prin vaccinare putem învinge pandemia!”, a anunțat Florin Cîţu, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului duminică seară.

România a atins pragul de șapte milioane de persoane vaccinate

Concret, un număr de 65.169 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 41.196 reprezintă prima doză, 9.663 – doza a doua şi 14.310 – doza a treia, a informat, duminică, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

Astfel CNCAV, a anunţat că de la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 12.681.048 de doze de vaccin pentru 7.004.966 persoane, dintre care 6.298.197 au primit schema completă şi 866.318 s-au imunizat cu doza a treia.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 39 de reacţii adverse, 2 de tip local şi 37 de tip general. În total, de la debutul campaniei de vaccinare, s-au înregistrat 18.533 de reacţii adverse la vaccinurile anti-COVID, 1.988 de tip local şi 16.545 de tip general.

Valeriu Gheorghiță le mulțumește românilor

Aşadar, “Mulțumesc tuturor celor care au ales să se vaccineze și să fie solidari nevoii de a ne fi mai bine! Fiecare are motivele lui pentru care s-a vaccinat! Am fost curioși cu toții care este prima persoană din România care se vaccinează împotriva COVID-19. Am vrut să o cunoaștem, sa-i știm povestea. Ce bine ar fi dacă am putea să știm povestea a 7 milioane de persoane. Cu siguranță fiecare poveste este specială. Cred că în felul acesta am fi mai înțelegători, mai uniți, mai toleranți, mai implicați, mai încrezători! Pentru că 7.000.000 nu este un simplu număr… sunt, de fapt, 7.000.000 de destine, de povești, de oameni, care au avut încredere, care au fost solidari, care nu au rămas indiferenți, care pot schimba viitorul nostru, al tuturor. Mulțumesc, dragi români! ” a transmis medicul Valriu Gheorghiţă.