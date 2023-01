Informatii de stiut inainte de a alege o bicicleta Fat Bike

Ciclismul este un sport in crestere rapida si in continua evolutie. Adevaratul fenomen la moda, Fatbike este un fel de bicicleta montana care are multe avantaje. Este o bicicleta perfecta pentru terenurile accidentate. Articolul nostru iti ofera cele mai importante informatii de care ai nevoie pentru a alege un vehicul “gras”.

Desi pot fi utilizate pe tot parcursul anului in nisip, stanca si noroi, bicicletele Fat Bike sunt deosebit de interesante si in timpul iernii, pentru a oferi o experienta pe tot parcursul anului. La final, creeaza o alternativa excelenta la ciclismul interior si la mentinerea formei in sezonul de hibernare. Acestea fiind spuse, iata o imagine de ansamblu asupra a tot ceea ce trebuie sa stii pentru a incepe si a-ti optimiza plimbarile cu un astfel de vehicul.

Ce este o bicicleta Fat Bike?

O bicicleta Fat Bike este un fel de bicicleta montana. Traducerea literala ar fi “bicicleta grasa”. Este un vehicul care are specificul de a se adapta terenurilor dificile precum zapada, nisipul si noroiul. Acesta difera de alte tipuri de biciclete prin forma rotilor sale, care sunt mai largi decat cele ale bicicletelor standard. Aceasta particularitate ii confera o aderenta buna pe drumurile accidentate si pe terenul cu zapada.

In designul sau, Fat Bike are un cadru special creat pentru a face loc anvelopelor sale supradimensionate. Un alt punct care face ca aceasta bicicleta sa fie revolutionara sunt jantele sale. Jantele pentru Fat Bike sunt perforate, astfel incat camera de aer sa poata circula si sa absoarba diferite socuri. Cu toate acestea, anvelopele trebuie umflate la presiune scazuta pentru a permite o conducere buna pe teren dificil. De asemenea, presiunea redusa a anvelopelor absoarbe vibratiile si imperfectiunile de pe teren.

La ce foloseste?

Fat Bike ofera acces la mai multe locuri. De la troiene de zapada la zapada si de la zapada la nisip, vehiculul este pregatit pentru orice si pentru orice motiv. Este bicicleta ideala pentru mersul in natura, pentru a te bucura de peisaje, pentru a te distra si a impartasi momente bune.

Aceasta este o solutie pentru persoanele care doresc sa pedaleze offroad. Unii practicanti de enduro incearca, de asemenea, experienta Fat Bike. Este ideala pentru persoanele care calatoresc cu bicicletele montane si, de asemenea, pentru cei care iubesc sa pedaleze pur si simplu pentru a explora locuri noi. Este o alegere mai buna pentru cei care nu doresc sa se indeparteze prea mult de ghidonul bicicletei lor mountain bike.

Avantaje

Bicicleta are multe avantaje, care o fac un vehicul all terrain pentru divertisment si drumetii. Fat Bike isi convinge fanii datorita aderentei sale. Datorita presiunii scazute, suprafata de contact este crescuta, iar bicicleta castiga confort, deoarece anvelopele sale usor umflate actioneaza ca un amortizor prin absorbtia neregulilor pe teren. Te poti relaxa, deoarece te simti invincibil si nu trebuie sa ai tehnica. Pe dealuri, precum si pe partii, bicicleta este capabila sa suporte greutatea in cele mai improbabile locuri, iar simplitatea echipamentelor sale o face usor de intretinut.

Dezavantaje

Exista, de asemenea, minusuri. Fat Bikeare anvelope supradimensionate, iar presiunea in acestea este insuficienta, ceea ce nu o face o bicicleta de vis pentru acceleratii. Fara suspensie (pe denivelari mari), bicicleta nu este deloc potrivita pentru pedalare pe un teren lin. De asemenea, anvelopele sale sunt scumpe.

Latimea anvelopelor si rotilor

O Fat Bike poate fi electrica sau nu. Cu toate acestea, ceea ce o face unica este dimensiunea jantelor si a anvelopelor sale. Latimea rotilor este, asadar, un criteriu determinant pentru alegerea ta. Trebuie sa fie mai mare de 44 cm. Pe de alta parte, anvelopele trebuie sa depaseasca 3,6 inch pentru a putea vorbi cu adevarat despre Fat Bike. Unele modele ajung pana la 4,8 inch si ofera confort optim utilizatorului.

De ce sa alegi anvelope largi? Latimea anvelopelor imbunatateste aderenta la sol. Din acest motiv este posibil sa te plimbi mai usor in nisip, pe zapada sau pe terenuri neuniforme. Fa-ti timp pentru a verifica latimea rotilor si a anvelopelor inainte de a va alege.

Retine ca nivelul de presiune depinde de tipul de sol pe care urmeaza sa rulezi. O anvelopa foarte umflata va tinde sa sara mai mult. Pe de alta parte, o roata mai moale absoarbe mult mai eficient socurile si usureaza conducerea. Regleaza presiunea in functie de tipul de teren pe care urmeaza sa te deplasezi.

Amplasarea si puterea motorului

In cazul variantelor electrice, localizarea motorului variaza de la model la model. Astfel, il vei gasi pe roata din spate sau pedale. Unele modele, mai eficiente, integreaza motorul in butucul rotii din fata. Aceasta este o amplasare buna pentru motor, cu exceptia faptului ca poti intampina unele probleme la manevrare. Cel mai important lucru este insa puterea motorului. Optati pentru modele a caror putere este de cel putin 250W.

Cadrul si afisajul

Nu neglija standardele cu privire la structura cadrului unei biciclete. Totul depinde de nevoile tale. Daca esti in cautarea unei biciclete cu roti si jante foarte mari, ar trebui sa alegeti si una cu un cadru foarte mare.

Afisajul este un element important pentru bicicletele fat bike. Este amplasat pe ghidon si iti permite sa controlezi diferitele functii ale vehiculului. Datorita comenzilor sale, este posibil sa selectezi nivelul de asistenta al motorului. Acesta din urma variaza in functie de model. Cele mai bune biciclete cu roti mari ofera intre 4 si 5 niveluri de asistenta, desi altele pot merge la 7.

Accesibilitatea afisajului este foarte importanta. Ar trebui sa poti citi cu usurinta ceea ce este afisat indiferent de conditiile de iluminare. Cele mai recente modele sunt in general echipate cu tehnologii si harti GPS. Acest lucru poate fi foarte util pentru orientare, mai ales cand circuli cu bicicleta.

Ce buget ar trebui sa planifici pentru o Fat Bike?

Nu in cele din urma, este important sa tiii cont de pret. Bicicleta Fat Bike, de obicei, este o bicicleta scumpa. Astfel, vei gasi modele care costa peste 15000 de lei. La fel, exista modele neelectrice care costa sub 3000 de lei. Totul depinde de nevoile tale si de bugetul disponibil. Cele mai scumpe biciclete Fat Bike sunt cele mai bine echipate si cele mai eficiente. In orice caz, veti gasi, in mod sigur, un model cu un raport pret-performanta interesant.