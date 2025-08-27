MAI sparge MILIOANE pe 5.000 de mașini Renault! Poliția și Jandarmeria primesc autospeciale hibride

Ministerul Afacerilor Interne a semnat un contract uriaș cu Renault Commercial Roumanie, în valoare de aproape 578 de milioane de lei, pentru achiziția a maximum 5.000 de autoturisme hibride. Noile vehicule vor fi distribuite către principalele structuri operative: Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră.

Contract record pentru Renault: câți bani a plătit statul

Licitația organizată de MAI a fost câștigată de Renault Commercial Roumanie, compania care comercializează pe piața locală mărcile Dacia, Renault și Nissan. Valoarea estimată a contractului era de 577,864 milioane lei fără TVA, iar suma finală a ajuns la 577,861 milioane lei, potrivit datelor publicate de Profit.ro.

La procedură a participat și Trust Motors, însă Renault a reușit să câștige oferta. Autoturismele vor fi livrate pe parcursul a 24 de luni, conform acordului-cadru încheiat de MAI.

Cum se împart cele 5.000 de autospeciale între structurile MAI

Distribuția vehiculelor este stabilită pe mai multe paliere. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) ar putea primi între 190 și 3.640 de mașini, în timp ce Jandarmeria (IGJR) are prevăzut un interval de 60 – 700 de unități. Pentru Poliția de Frontieră (IGPF) sunt estimate 40 – 400 de vehicule, iar DGPI și DALI vor putea achiziționa între 10 și 130 de autoturisme fiecare.

Acordul-cadru include trei loturi principale:

autoturisme 4×2 hibride inscripționate (minim 400 – maxim 2.750),

autoturisme 4×2 hibride neinscripționate (minim 250 – maxim 1.500),

autoturisme 4×4 inscripționate (minim 200 – maxim 750).

De unde vin banii pentru achiziție și care sunt motivele

Finanțarea provine din fonduri externe nerambursabile 2021–2027, PNRR, dar și din bugetul de stat. Ministerul a explicat că dotarea actuală a structurilor este depășită, iar deficitul de mijloace auto se menține de ani de zile.

„Având în vedere faptul că mijloacele de mobilitate terestră aflate în dotare sunt supuse permanent unei intense uzuri fizice și morale, măsurile practicate privind realizarea înzestrării au asigurat parțial necesarul de mijloace al unităților, deficitele înregistrate perpetuându-se de la un an la altul”, arată MAI.

În 2024, Renault Commercial Roumanie a raportat o cifră de afaceri de 5,54 miliarde de lei, în creștere cu 2% față de 2023, însă profitul net a scăzut dramatic, la 16,01 milioane de lei, cu 78% mai puțin decât anul anterior, potrivit datelor termene.ro.