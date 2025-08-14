Minivacanța de Sf. Maria vine cu restricții în traficul spre mare. În contextul minivacanței prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, autoritățile au anunțat restricții stricte pentru vehiculele de mare tonaj. Circulația autocamioanelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor folosite exclusiv pentru transportul de persoane, va fi interzisă pe mai multe artere rutiere din țară, în perioada 14 – 18 august 2025.

Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, măsura vizează drumurile cu trafic intens, în special rutele spre litoral și stațiunile montane, pentru a preveni blocajele și a reduce riscul de accidente în zilele cu aflux masiv de turiști.

Minivacanța de Sf. Maria. Pe Autostrada A2, segmentul București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4) va fi restricționat astfel:

Sens București – Constanța: 14 august (12:00 – 22:00), 15 și 16 august (06:00 – 22:00)

Sens Constanța – București: 14 august (16:00 – 22:00), 15 și 17 august (06:00 – 22:00), 18 august (12:00 – 22:00)

Pe DN 7, între Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1), interdicția se aplică pe ambele sensuri în datele: 14 august (18:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).

Restricții pe drumurile naționale din Dobrogea

Pe DN 22C, segmentul Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A2), restricția vizează doar sensul Murfatlar – Cernavodă în 17 august, între orele 06:00 – 22:00.

Pe DN 39, tronsonul Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului) va fi restricționat în ambele sensuri pe: 14 august (16:00 – 22:00) și în zilele de 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).

Scopul măsurii și contextul aplicării

Minivacanța de Sf. Maria. Interdicțiile sunt menite să fluidizeze traficul și să reducă aglomerația în perioada în care românii se deplasează masiv către destinații turistice. Autoritățile estimează un trafic deosebit de intens atât pe direcția litoralului, cât și spre zonele montane, motiv pentru care s-a considerat necesară această reglementare temporară.