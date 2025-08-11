Luni a marcat o etapă crucială pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Cluj. Primarul Emil Boc a anunțat începerea lucrărilor pentru construcția puțului de lansare, element esențial în demararea forajului celor două tuneluri subterane ale viitorului metrou. Proiectul implică o mobilizare impresionantă de resurse și specialiști, fiind considerat de autorități o lucrare de maximă complexitate.

Moment istoric la Cluj. Metroul intră oficial în faza subterană – anunțul lui Emil Boc

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple”, a declarat Emil Boc, citat de Mediafax.

Un proiect care cere răbdare și precizie

Primarul a subliniat că proiectul nu este unul simplu și nu poate fi realizat peste noapte, ci necesită timp și coordonare atentă. „Multă lume a vorbit vrute și nevrute. Noi suntem cu faptele, alții sunt mai mult cu vorbele. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte, ci este o lucrare, repet, care presupune precizie”, a precizat Boc.

Demararea lucrărilor subterane reprezintă nu doar un progres tehnic, ci și o confirmare că proiectul metroului din Cluj avansează concret. Realizarea puțului de lansare este o etapă vitală pentru pregătirea utilajelor care vor excava tunelurile și pentru respectarea calendarului ambițios de construcție.

Finanțare din Programul de Transport și obligațiuni “verzi”

În loc de PNRR, metroul din Cluj va fi finanțat prin Programul de Transport al României și din obligațiuni “verzi” emise de statul român. Aceste obligațiuni sunt menite să sprijine dezvoltarea transportului ecologic și durabil, ceea ce se aliniază cu obiectivul proiectului metroului, care va contribui la reducerea emisiilor de carbon și la dezvoltarea transportului public verde.

„Pentru metroul de la Cluj se va găsi o finanțare. S-a găsit, de fapt, o finanțare în Programul de Transport și din obligațiuni verzi”, a afirmat ministrul Câciu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a detaliat și progresul absorbției fondurilor europene, precizând că România va încheia anul 2023 cu o rată de absorbție de 10% din fondurile disponibile pentru exercițiul financiar 2021-2027. De asemenea, se estimează o creștere semnificativă a acestui procent în următorii ani, ajungând la 35% în 2025.

„Acum suntem în zona de 4% absorbție, dar până la sfârșitul anului sperăm să ajungem la 10%. În 2025, ne propunem să atingem o absorbție de 35%”, a subliniat ministrul.

Această creștere va fi posibilă datorită numărului tot mai mare de proiecte contractate și în derulare, care generează cheltuieli și sunt eligibile pentru rambursare din partea Comisiei Europene.