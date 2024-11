Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de corupție într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași.

Nelu Tătaru, plasat sub control judiciar. Nu mai poate profesa într-un spital public

Procurorii îl suspectează pe fostul ministru că ar fi primit bani și alte produse de la pacienți în timpul activității sale ca medic. Deși nu a fost dispusă o măsură mai severă, această decizie îi interzice lui Tătaru să mai profeseze ca medic într-o unitate medicală de stat pe durata anchetei. Avocata sa, Sandra Grădinaru, consideră însă că măsura este nelegală și intenționează să o conteste în instanță, invocând lipsa probelor flagrante și a dovezilor concrete.

Interdicția de a profesa la stat și contestarea controlului judiciar

La finalul audierilor de la DNA Iași, procurorii au decis să îl plaseze pe Nelu Tătaru sub control judiciar, o măsură care include interdicția de a mai lucra în sectorul public de sănătate pentru perioada investigației. Procurorii susțin că măsura este necesară pentru a preveni posibile interferențe în anchetă. Fostul ministru a fost acuzat că ar fi primit sume de bani și produse de la pacienții pe care îi îngrijea, acuzații pe care el le respinge categoric.

Avocata sa, Sandra Grădinaru, a declarat că măsura controlului judiciar este nejustificată, invocând faptul că procurorii nu au găsit bani în cabinetul medical al fostului ministru și că nu există înregistrări care să demonstreze că acesta ar fi primit mită. Potrivit avocatei, Tătaru nu a fost surprins în flagrant și nu există probe concrete care să susțină acuzațiile de luare de mită. „Vom contesta această măsură în instanță. Sunt sute de oameni din Huși care declară că nu i-au dat niciodată bani doctorului Tătaru”, a afirmat avocata. Ea a subliniat că decizia anchetatorilor afectează reputația fostului ministru și că ar trebui să se bazeze pe probe solide.

Încălcarea vieții private și accesul la informații din telefonul lui Tătaru

Apărătoarea fostului ministru a criticat, de asemenea, modul în care procurorii au obținut și gestionat informațiile din acest caz, susținând că anumite măsuri încalcă dreptul la viața privată al clientului său. Potrivit acesteia, procurorii ar fi accesat telefonul lui Nelu Tătaru, unde se află conversații cu persoane care beneficiază de imunitate parlamentară, aspect pe care avocata îl consideră nelegal. „Nu mi se pare corect ca procurorii să verifice conversațiile clientului meu cu persoane protejate de imunitate”, a spus Sandra Grădinaru.

În plus, avocata susține că anchetatorii ar fi autorizat investigatori sub acoperire să intre în saloanele pacienților fără a respecta proceduri stricte, ceea ce a dus la încălcarea intimității acestora. Ea a subliniat că pacienții își dezvăluie adesea secretele medicale în fața medicului și că este nepermis ca astfel de informații private să fie expuse. „Investigatori sub acoperire s-au plimbat prin spital, încălcând viața privată a pacienților”, a adăugat avocata. Aceasta consideră că DNA a încălcat dreptul la viață privată în colectarea probelor, iar măsura ar putea fi nelegală dacă nu respectă normele legale privind protecția informațiilor personale.

Reacția publică a fostului ministru și efectele acuzațiilor asupra carierei sale

Nelu Tătaru a venit la DNA Iași însoțit de avocați, declarându-se nevinovat înainte de începerea audierilor. El a susținut că își va dovedi nevinovăția și că are încredere în justiție, afirmând că nu are motive de îngrijorare: „Nu am emoții, știu că am adevărul de partea mea și merg cu inima deschisă.” În ciuda declarațiilor sale, dosarul de corupție are efecte semnificative asupra carierei politice a fostului ministru. Camera Deputaților a aprobat recent cererea DNA de ridicare a imunității parlamentare a lui Nelu Tătaru, cu 177 de voturi pentru și 12 împotrivă. Decizia le-a permis anchetatorilor să continue cercetările și să obțină acces la informații esențiale din dosar.

De asemenea, acuzațiile de corupție au dus la eliminarea lui Tătaru de pe lista candidaților la viitoarele alegeri parlamentare, afectându-i serios imaginea publică și cariera politică. Pe lângă interdicția de a profesa ca medic într-o instituție publică, decizia DNA pune sub semnul întrebării viitorul profesional al fostului ministru, care a jucat un rol important în gestionarea crizei sanitare din România în timpul pandemiei.

Cazul de corupție în care este implicat Nelu Tătaru aduce în prim-plan o serie de controverse legate de aplicarea măsurilor preventive și respectarea dreptului la viață privată. În timp ce procurorii DNA investighează acuzațiile de luare de mită, avocata fostului ministru susține că măsurile dispuse sunt excesive și că drepturile clientului său ar fi fost încălcate. În contextul unui dosar sensibil, decizia de a-l plasa pe Nelu Tătaru sub control judiciar afectează atât cariera politică, cât și imaginea sa publică.

Rămâne de văzut cum va evolua cazul și dacă acuzațiile de corupție vor putea fi dovedite în instanță. Cert este că situația ridică întrebări importante despre procedurile utilizate în astfel de anchete și impactul lor asupra vieții profesionale a persoanelor publice, subliniind necesitatea de a asigura echitatea și respectarea drepturilor în procesul de investigare penală.