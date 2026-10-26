Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun continuarea măsurilor care limitează scumpirea carburanților în România pentru perioada 1 noiembrie 2026 până la 31 ianuarie 2027. Cele două ministere au pregătit un proiect de hotărâre care ar păstra reducerea temporară a accizei pentru motorina standard, alături de celelalte intervenții asupra pieței.

Prețul unui litru de motorină standard ar putea crește cu aproximativ 0,85 lei dacă intervenția statului încetează, potrivit Székelyhon. Estimarea Ministerului Finanțelor privește efectul retragerii facilității fiscale în condițiile actuale de piață.

Instituția a explicat evaluarea prețului la pompă într-o comunicare către agenția Agerpres: „Potrivit evaluării Ministerului Finanțelor, în condițiile actuale de piață, eliminarea măsurii de reducere a accizei ar crește, conform estimărilor, prețul unui litru de motorină standard cu aproximativ 0,85 lei. Dacă condițiile de piață rămân neschimbate, prețul mediu al motorinei ar putea urca de la nivelul actual de 10,90 lei pe litru la 11,75 lei pe litru.”

Proiectul păstrează și limitarea adaosului comercial

Prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere este mecanismul propus pentru continuarea intervențiilor. Proiectul ar menține întregul pachet aflat în vigoare:

Reducerea temporară a accizei la motorina standard, adică a taxei aplicate acestui carburant.

Limitarea adaosului comercial la carburanți, respectiv a sumei adăugate de comercianți peste costul de achiziție.

Controlul exporturilor.

Celelalte măsuri prevăzute de Legea nr. 162/2026.

Facilitatea fiscală a mai fost menținută într-o etapă anterioară: între 16 și 30 septembrie, Ministerul Finanțelor a păstrat reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard.

Finanțele invocă efectul asupra costurilor firmelor

Ministerul Finanțelor susține continuarea intervențiilor pentru a limita efectele carburanților scumpi asupra populației și economiei. Analiștii instituției consideră că prelungirea ar tempera presiunea inflaționistă, adică presiunea de creștere a prețurilor, și ar proteja puterea de cumpărare, mai ales în sezonul rece.

Pentru companiile de transport, firmele agricole și operatorii din logistică, ministerul estimează costuri mai mici prin menținerea măsurilor.

Hotărârea trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026 pentru ca regulile actuale să continue fără întrerupere, potrivit Ministerului Finanțelor.