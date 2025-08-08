Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect de reformă a administrației publice care schimbă radical regulile pentru șoferii cu datorii la administrația locală. Noile măsuri, parte din al doilea pachet fiscal al Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar, prevăd suspendarea dreptului de a conduce dacă amenzile contravenționale nu sunt achitate în termen de 90 de zile.

SE SCHIMBĂ LEGEA! Permisul auto, suspendat pentru amenzile neplătite

Documentul este clar:

„Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale.”

Recuperarea permisului este posibilă doar după prezentarea dovezii că toate obligațiile de plată către bugetul local au fost achitate, indiferent de motivul pentru care documentul a fost suspendat.

Amenzile neplătite devin mai scumpe și pot duce la muncă în folosul comunității

Șoferii care ignoră plata amenzilor vor fi notificați de autorități în termen de 15 zile cu privire la datorie și la data exactă a suspendării permisului. Dacă plata nu este făcută în 3 luni, suma crește cu 30%, iar după 6 luni se adaugă încă un 30%.

În cazul în care amenda rămâne neachitată timp de 3 ani, instanța de judecată poate dispune:

muncă în folosul comunității ,

amendă penală, cu termen de plată de 60 de zile.

Aceste măsuri vin în paralel cu obligativitatea primăriilor de a se înregistra în Sistemul Național Electronic de Plată Online, pentru a centraliza evidența datoriilor și a facilita plata acestora.

Cum poți scurta perioada de suspendare

Proiectul de lege prevede și o măsură de stimulare a plății amenzilor: perioada de suspendare a permisului poate fi redusă cu o treime dacă titularul prezintă dovada achitării sumei datorate pentru contravenția care a dus la sancțiune.

Această reducere este aprobată de șeful poliției rutiere județene sau al municipiului București, ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, cu respectarea condițiilor prevăzute.

În plus, serviciile publice electronice vor include accesul la situația fiscală atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători, facilitând eliberarea certificatelor de atestare fiscală care confirmă achitarea tuturor obligațiilor la bugetul local.