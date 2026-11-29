Economistul Liviu Deceanu susține că schimbările dese ale taxelor, începute în 2025, pot determina firmele să renunțe la investiții, extinderi sau angajări în România. Pentru salariați, riscul invocat este pierderea locului de muncă ori a unei ocazii de angajare, dar datele despre concedieri nu arată că taxele le-au provocat.

În 2025, angajatorii au estimat 23.907 de concedieri colective și au făcut efectiv 11.652, potrivit raportului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Raportul nu atribuie aceste concedieri majorărilor de taxe.

Deceanu, lector la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai, a vorbit despre investiții într-un interviu acordat publicației Adevărul la 29 noiembrie 2026. El spune că firmele caută taxe previzibile, lucrători calificați și drumuri bune, iar salariile mai mari au redus avantajul pe care România îl avea când munca era mai ieftină.

Ce arată concedierile despre riscul pentru angajați

Cele 23.907 de concedieri erau planuri anunțate de angajatori, nu oameni care își pierduseră deja serviciul. Cifra de 11.652 reprezintă concedierile colective realizate în 2025. Ea nu cuprinde toate felurile în care un contract de muncă poate înceta și nu arată câte persoane au fost angajate în același timp.

Deceanu afirmă că unii investitori au renunțat la proiecte sau au luat în calcul plecarea din România. Interviul nu identifică firme și investiții anulate din cauza unei anumite taxe. Numărul concedierilor nu dovedește nici că schimbările fiscale au redus angajările: pentru această concluzie ar fi necesare date comparabile despre firme și salariați, înainte și după schimbări, în sectoarele vizate.

Ce taxă s-a schimbat din 2025 și cât înseamnă

Economistul nu numește taxele la care se referă. O schimbare din perioada invocată de el este creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 10%, potrivit ANAF. Regula se aplică dividendelor distribuite după 1 ianuarie 2025; dividendele sunt banii plătiți din profit proprietarilor unei firme.

La dividende de 10.000 de lei, impozitul de 10% înseamnă 1.000 de lei, față de 800 de lei la vechea cotă de 8%. Diferența este de 200 de lei pentru această sumă, fără a include alte obligații fiscale care s-ar putea aplica persoanei. Majorarea nu înseamnă că salariul unui angajat scade automat: ea privește banii distribuiți din profit, nu salariul.

Investițiile și cele două deficite arată lucruri diferite

Banca Națională a României arată că investițiile străine directe acumulate în România însumau 118.231 de milioane de euro la sfârșitul lui 2023. Cifra este dinaintea schimbărilor fiscale invocate de Deceanu, astfel că nu măsoară efectul lor asupra investițiilor din 2025 sau 2026.

Interviul vorbește atât despre banii lipsă din bugetul statului, cât și despre diferența dintre ce vinde și ce cumpără România din străinătate. Legea bugetului de stat pe 2025, publicată la 10 februarie 2025, prevedea venituri de 357.353 de milioane de lei și cheltuieli de 499.582,9 milioane de lei, cu un deficit de 142.229,9 milioane de lei. Acesta este deficitul bugetului de stat, nu diferența dintre importuri și exporturi.

Pentru comerțul cu alte țări, Deceanu propune creșterea exporturilor, în locul reducerii cumpărăturilor populației. Propunerile sale nu schimbă taxele aflate în vigoare și nu stabilesc o dată pentru o nouă decizie fiscală.