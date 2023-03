Preluarea Credit Suisse riscă să limiteze posibilitățile de alegere pentru start-up-urile elvețiene

Brandul elvețian de atletism premium On Running a avertizat că achiziția de către UBS a rivalului Credit Suisse riscă să limiteze alegerea pentru start-up-urile din țară atunci când acestea vor încerca în cele din urmă să se listeze.

Atât UBS, cât și Credit Suisse au subscris capitalurile proprii ale On Running atunci când a lansat oferta publică inițială în 2021. Compania a continuat să devină un brand global de fitness listat la New York, ale cărui pantofi și kituri de alergare sunt populare printre tinerii profesioniști și sportivii profesioniști. Marți, a raportat vânzări anuale de peste 1 miliard de lire sterline pentru prima dată în istoria sa.

Cu toate acestea, co-directorul executiv al companiei, Martin Hoffmann, a declarat că este îngrijorat de faptul că preluarea UBS de către Credit Suisse, orchestrată duminică de guvernul elvețian, va duce la o lipsă de opțiuni și de concurență pentru companiile locale care doresc să se listeze în viitor.

“Cred că trebuie să analizăm cu atenție mediul din Elveția”, a adăugat el. “În calitate de marcă tânără în trecut, am beneficiat mult de faptul că aveam două bănci pentru a avea concurență, dar și opțiuni”.

On Running a raportat o creștere a vânzărilor de 69% la 1,2 miliarde de franci elvețieni (1,3 miliarde de dolari), cu un profit înainte de impozitare de 78 milioane de franci elvețieni pentru 2022.

“Vedem în mod clar că alergarea este fierbinte în acest moment”, a declarat Hoffmann. “În același timp, purtarea pantofilor și a îmbrăcămintei atletice într-un mediu de zi cu zi este o tendință clară de care On beneficiază”, a adăugat el într-un semn de salut pentru bancherii orașului care stilizează pantofii de performanță cu costume.

Hoffmann, ale cărui adidași se vând de obicei între 200 și 300 de franci elvețieni, a susținut că criza costului vieții din Europa împinge tot mai mulți oameni spre alergare ca o alternativă mai ieftină la alte forme de exerciții fizice. “În cele din urmă, alergarea este una dintre cele mai ieftine modalități de a face sport în comparație cu un abonament la sală sau cu bicicletele. Chiar și într-un mediu dificil din punct de vedere economic, alergarea este un sport care crește.”

On Running și-a extins, de asemenea, aria de acoperire în tenis, fostul număr unu mondial Roger Federer ajutând la proiectarea unei game de pantofi de tenis și casual și devenind ambasador al mărcii.

De asemenea, a anunțat un contract de sponsorizare cu jucătoarea numărul unu la feminin, Iga Świątek, care va fi “din cap până în picioare în On Running” atunci când va juca la Wimbledon în acest an.

On Running are 15 magazine în China, pe care plănuiește să le crească la 20 până la sfârșitul anului, iar magazinul său emblematic din Londra s-a deschis în februarie. Mai mult de jumătate din vânzări provin din America de Nord, iar puțin sub o treime din Europa.

A fost evaluată la 7,3 miliarde de dolari atunci când a fost listată la New York, dar prețul acțiunilor grupului a scăzut de atunci cu aproape jumătate. Marți, înainte de deschiderea pieței, se tranzacționa la aproximativ 22 de dolari pe acțiune.

Sursa – www.ft.com