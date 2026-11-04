La un salariu brut de 8.000 de lei, fără deduceri, facilități sau alte rețineri, salariul net este 4.680 de lei. Ca să afli cât primești în mână, scazi din brut contribuțiile pentru pensie și sănătate, apoi impozitul de 10% calculat la suma rămasă după contribuții și deducerile la care ai dreptul.

Cum scazi taxele din salariul brut

Contribuția pentru pensie se numește CAS, iar cea pentru sănătate se numește CASS. Codul fiscal stabilește CAS la 25%, CASS la 10% și impozitul pe venit la 10%. Impozitul nu se calculează automat din tot salariul brut.

Verifici brutul lunii, care poate include, pe lângă salariul de bază, prime sau alte adaosuri. Verifici și dacă acesta este locul tău de muncă de bază, unde se pot acorda deducerile personale. Stabilești suma la care se calculează CAS și CASS. Pentru un salariu obișnuit, fără facilități, aceasta este întregul brut. Calculezi CAS de 25% și CASS de 10% din suma stabilită la pasul anterior. Din brut scazi contribuțiile și deducerile la care ai dreptul. La suma rămasă aplici impozitul de 10%. Din brut scazi CAS, CASS și impozitul. Obții netul în bani, dacă nu există alte rețineri sau sume de plată.

La brutul de 8.000 de lei din exemplu, CAS este 2.000 de lei, iar CASS este 800 de lei. Pentru impozit rămân 5.200 de lei, iar 10% din această sumă înseamnă 520 de lei. Netul este 8.000 − 2.000 − 800 − 520 = 4.680 de lei. Exemplul nu include tichete sau alte beneficii.

Deducerile pot schimba suma primită

Deducerea personală micșorează suma la care se calculează impozitul; nu este o plată separată către salariat. Se acordă numai la locul de muncă de bază și depinde de brut și de persoanele aflate în întreținere. Între iulie și decembrie 2026, deducerea personală de bază se poate acorda la un brut lunar de cel mult 6.325 de lei, astfel că nu intră în exemplul cu 8.000 de lei.

Poate fi în întreținere soțul, soția, copilul sau un alt membru al familiei până la gradul al doilea, dacă venitul său lunar nu trece de 865 de lei în această perioadă. Salariații de până la 26 de ani pot avea și o deducere suplimentară, dacă se încadrează în plafonul de venit. Pentru fiecare copil de cel mult 18 ani înscris la o unitate de învățământ, unul dintre părinți poate primi o deducere de 100 de lei pe lună.

Cei 100 de lei pentru copil se scad din suma impozabilă, nu se adaugă direct la salariul net. La brutul de 8.000 de lei din exemplu, dacă un părinte primește această deducere pentru un copil și nimic altceva nu se schimbă, impozitul scade de la 520 la 510 lei, iar netul devine 4.690 de lei.

Pentru deducere, depui la angajator declarația pe propria răspundere și actele care dovedesc situația pentru care o ceri, inclusiv documentele privind persoanele în întreținere sau copilul înscris la școală. Dacă se schimbă o situație care îți reduce deducerea, anunți angajatorul în 15 zile calendaristice.

Salariul minim are un calcul separat

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei pe lună. Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, suma de 200 de lei pe lună nu intră în calculul contribuțiilor și al impozitului, dar numai pentru angajații cu normă întreagă, la locul de muncă de bază, al căror salariu de bază este egal cu minimul, iar brutul lunar nu trece de 4.600 de lei. La verificarea plafonului nu se adună tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană.

La un brut de 4.325 de lei, pentru un angajat care îndeplinește aceste condiții, are peste 26 de ani și nu are persoane în întreținere, CAS și CASS se calculează din 4.125 de lei. CAS este 1.031,25 lei, CASS este 412,50 lei, iar deducerea personală de bază este 865 de lei. După scoaterea celor 200 de lei din calcul și scăderea contribuțiilor și a deducerii, suma impozabilă este 1.816,25 lei. Impozitul aritmetic este 181,625 lei, iar netul este 2.699,625 lei înainte de rotunjirile din statul de plată, adică aproximativ 2.700 de lei.

Cei 200 de lei nu sunt o sumă care se scade din banii plătiți angajatului, ci o parte din brut pentru care nu se calculează aceste taxe. Regula nu se aplică unui contract cu timp parțial. În prima jumătate a anului 2026, suma scoasă din calcul pentru angajații eligibili era de 300 de lei pe lună; din iulie este de 200 de lei.

Timpul parțial și beneficiile pot schimba calculul

La un contract cu timp parțial, contribuțiile se raportează, ca regulă, la o bază cel puțin egală cu salariul minim corespunzător zilelor lucrătoare în care contractul a fost activ. Dacă apare o diferență față de contribuțiile calculate din brut, aceasta este suportată de angajator. Există excepții pentru elevi și studenți, ucenici, persoane cu dizabilități, pensionari și salariați cu mai multe contracte ale căror venituri cumulate ating cel puțin salariul minim.

Tichetele de masă și voucherele de vacanță pot intra în calculul contribuției pentru sănătate și al impozitului. De aceea, valoarea întregului pachet primit de la angajator nu este aceeași cu suma virată în cont ca salariu. Pentru aceste beneficii și pentru timpul parțial, calculul depinde de sumele și condițiile fiecărui contract.

Cum verifici suma primită

Compari brutul din contract cu brutul lunii plătite, apoi verifici baza CAS, baza CASS, contribuțiile reținute, deducerile, suma impozabilă, impozitul și banii primiți. Aceste elemente apar și în rubricile formularului 112 prin care angajatorul declară taxele salariale. Dacă nu ai detaliile calculului, le poți cere angajatorului în scris.

Un calculator online poate da alt net dacă folosește regula altei perioade, nu ține seama de locul de muncă de bază, de persoanele în întreținere, de beneficiile primite sau de regulile contractului cu timp parțial. La un calcul care produce fracțiuni de ban, suma de pe statul de plată poate fi diferită după rotunjire.

Întrebări frecvente

Angajatorul îmi scade și contribuția lui din salariul net?

Nu. Contribuția asiguratorie pentru muncă, numită CAM, este de regulă 2,25% și este plătită de angajator, separat de reținerile din salariul tău.

Angajatorul este obligat să îmi dea fluturaș de salariu?

Nu există o obligație generală de a emite un document numit „fluturaș de salariu”. Plata trebuie însă dovedită cu state de plată sau cu alte acte care o justifică. Ca să verifici, poți cere în scris să ți se arate cum a fost făcut calculul.

Când plătește angajatorul taxele salariale?

Ca regulă, impozitul și contribuțiile pentru o lună se plătesc până la 25 inclusiv a lunii următoare.

Mai sunt scutite de impozit salariile din IT, construcții și agricultură?

Facilitățile generale pentru aceste domenii sunt abrogate. Rămân reguli distincte, în condițiile legii, pentru salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat și pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Ce fac dacă salariul nu este plătit?

Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului și poți cere drepturile salariale în instanță. Dreptul de a cere salariul restant în instanță se prescrie în trei ani de la data la care putea fi solicitat.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: Codul fiscal publicat de ANAF; OUG nr. 89/2025; HG nr. 146/2026; normele de aplicare a Codului fiscal; instrucțiunile ANAF pentru formularul 112; explicațiile Inspecției Muncii din REGES; Codul muncii.