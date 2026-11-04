Dacă te-ai răzgândit după ce ai cumpărat un produs online de la un magazin, îl poți anunța în 14 zile de la primirea produsului că renunți, fără să explici de ce. Trimiți produsul înapoi în cel mult alte 14 zile, iar magazinul trebuie să îți ramburseze banii în cel mult 14 zile de la anunț, dar poate aștepta până primește produsul sau dovada expedierii.

Acest drept este pentru persoana care cumpără în scop personal de la un comerciant. Regulile sunt stabilite prin OUG nr. 34/2014 pentru cumpărăturile făcute la distanță. O cumpărare de la o persoană fizică sau direct dintr-un magazin nu dă automat același drept.

De când se numără cele 14 zile

Termenul pentru a anunța magazinul începe după ziua în care ai primit fizic produsul, nu când ai plasat ori ai plătit comanda. Dacă produsele din aceeași comandă sosesc separat, se ia în calcul ultimul primit; dacă un produs vine în mai multe piese, se ia în calcul ultima piesă.

Zilele sunt calendaristice, iar ziua primirii nu se numără. Dacă ultima zi a termenului este nelucrătoare, termenul se prelungește până în următoarea zi lucrătoare. Trebuie să anunți retragerea în termen; produsul nu trebuie să ajungă înapoi în aceleași prime 14 zile.

Cum anunți magazinul și trimiți produsul

Anunță magazinul, înainte să expire termenul, că renunți la cumpărare. Poți folosi formularul de retragere sau poți trimite un mesaj clar, de pildă prin e-mail. Nu trebuie să dai un motiv. Păstrează mesajul trimis și confirmarea primită. Tu trebuie să poți dovedi că ai anunțat retragerea la timp. Trimite produsul înapoi fără întârziere, în cel mult 14 zile de la anunț. Păstrează dovada expedierii: termenul este respectat dacă ai trimis coletul înainte să expire.

Un mesaj poate suna așa: „Vă anunț că mă retrag din cumpărarea online cu numărul [numărul comenzii], primită la [data]. Vă rog să confirmați primirea mesajului.” Pentru comenzile încheiate pe un site sau într-o aplicație, din 19 iunie 2026 magazinul trebuie să ofere și o funcție online vizibilă pentru retragere, apoi să confirme primirea într-o formă pe care o poți păstra. Formularul și mesajul clar rămân căi prin care poți anunța renunțarea.

Câți bani primești și cine plătește returul

La retragerea pentru întreaga cumpărare, magazinul îți dă înapoi prețul produsului și costul livrării standard inițiale, dacă l-ai plătit. Dacă ai ales livrare expres, diferența de preț față de livrarea standard nu trebuie rambursată. Banii se întorc prin aceeași metodă prin care ai plătit, fără comision pentru rambursare, dacă nu accepți altă metodă.

La un produs de 200 de lei, de exemplu, cu livrare standard gratuită, calculul este 200 de lei pentru produs plus 0 lei pentru livrarea standard: magazinul rambursează 200 de lei. Dacă ai ales în schimb livrare expres, costul ei peste livrarea standard nu se adaugă la cei 200 de lei. Dacă plătești și expedierea returului, acea cheltuială se scade din banii care îți rămân, dar nu din obligația magazinului de a rambursa prețul produsului. Exemplul privește întoarcerea întregii cumpărături, nu stabilește automat suma pentru un singur produs dintr-o comandă pe care o păstrezi în rest.

De regulă, tu plătești costul direct al transportului de retur. Magazinul îl suportă dacă s-a oferit să îl plătească sau dacă nu te-a informat înainte de cumpărare că îți revine. Termenul de rambursare este de cel mult 14 zile de la anunț, însă magazinul poate amâna plata până primește produsul sau dovada că l-ai expediat, după care dintre acestea se întâmplă mai întâi.

Deschiderea unei cutii obișnuite nu anulează singură dreptul de retragere. Poți verifica produsul; dacă l-ai folosit mai mult decât era necesar ca să îi verifici caracteristicile și funcționarea, magazinul poate cere acoperirea scăderii valorii, pe care trebuie să o dovedească.

Când magazinul poate refuza retragerea

Dreptul de a renunța fără motiv are excepții. Lista cuprinde și servicii sau conținut digital, nu doar produse trimise prin colet:

bunuri făcute după cerințele tale ori personalizate și bunuri care se strică repede;

bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă sau sănătate, după desigilare; înregistrări audio-video și programe informatice sigilate, după desigilare;

bunuri care, după livrare, au fost amestecate astfel încât nu mai pot fi separate de alte bunuri;

bunuri ori servicii al căror preț depinde de schimbări ale pieței financiare și anumite băuturi alcoolice în condițiile prevăzute de lege;

servicii executate integral cu acordul expres al cumpărătorului și reparații urgente cerute de acesta, în condițiile legii;

cazare, transport, închirieri auto, servicii de masă și activități de agrement rezervate pentru o dată sau o perioadă precisă;

conținut digital fără suport fizic, dacă furnizarea a început cu acordul tău expres și ai confirmat pierderea dreptului de retragere;

ziare și reviste, cu excepția abonamentelor, precum și cumpărături la licitație.

O cutie deschisă nu înseamnă automat că produsul intră într-o excepție. Pentru un bun sigilat care nu poate fi returnat din motive de igienă sau sănătate, desigilarea poate însă înlătura dreptul de retragere.

Ce faci dacă magazinul refuză sau întârzie

Trimite mai întâi o cerere scrisă magazinului. Arată când ai anunțat retragerea și atașează, dacă ai expediat produsul, dovada trimiterii. Păstrează comanda, factura ori altă dovadă a cumpărării, dovada plății, mesajul de retragere, confirmarea și documentul de expediere.

Dacă problema rămâne nerezolvată, poți folosi portalul ANPC pentru reclamații ale consumatorilor. Reclamația trebuie să cuprindă datele comerciantului și documentele care îți susțin cererea. Procedura ANPC recomandă contactarea prealabilă a magazinului și prevede 30 de zile calendaristice de la înregistrare pentru cercetarea și concluzionarea petiției; acesta nu este un nou termen de rambursare pentru magazin.

Dacă produsul este defect, se aplică garanția

Un produs defect nu trebuie tratat ca o simplă răzgândire. Potrivit OUG nr. 140/2021, aplicabilă de la 1 ianuarie 2022, vânzătorul răspunde pentru problemele constatate în doi ani de la livrare. Poți cere repararea sau înlocuirea fără costuri, iar în situațiile prevăzute de lege, reducerea prețului ori desfacerea vânzării.

Repararea sau înlocuirea se face în cel mult 15 zile calendaristice, într-un termen stabilit în scris. Dacă vânzarea este desfăcută din cauza defectului, returnarea produsului este pe cheltuiala vânzătorului, nu pe a ta.

Întrebări frecvente

Poate magazinul să îmi dea un voucher în loc de bani?

Nu poate înlocui singur rambursarea cu un voucher. O altă metodă de rambursare este posibilă dacă o accepți.

Am cumpărat de la o persoană fizică printr-o platformă. Am 14 zile?

Nu automat. Dreptul legal de retragere privește cumpărarea de la un comerciant, nu orice vânzare între persoane fizice.

Pot returna fără motiv un produs cumpărat din magazinul fizic?

Nu există automat dreptul legal de retragere de 14 zile pentru această cumpărare. Magazinul poate accepta returul dacă oferă această posibilitate prin propriile reguli.

Ce se întâmplă dacă magazinul nu m-a informat despre dreptul de retragere?

Perioada în care poți renunța se prelungește cu 12 luni după termenul inițial. Dacă magazinul îți trimite informația în aceste 12 luni, începe un nou termen de 14 zile de la primirea ei.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: OUG nr. 34/2014; OUG nr. 18/2026; OUG nr. 140/2021; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, procedura de soluționare a petițiilor și portalul pentru reclamații; Comisia Europeană, Your Europe.