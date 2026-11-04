ING Bank România derulează între 3 și 12 noiembrie 2026 o campanie cu rate fără dobândă, dobânzi reduse la credite și bani înapoi pentru unele cumpărături. Pentru clienți, costul și câștigul depind de suma folosită, de produsul ales și de condițiile îndeplinite.

Cele 32 de rate sunt disponibile la patru magazine pentru plăți de peste 1.000 de lei, dar nu au aceeași dată de încheiere. Iar dobânda de 5,49% la creditul de nevoi personale cere, printre altele, încheierea unei asigurări opționale, al cărei cost trebuie pus lângă dobânda afișată.

Cele 32 de rate cer o plată de peste 1.000 de lei

Cu ING Credit Card, oferta de 32 de rate fără dobândă se aplică la eMAG și Flip pentru cumpărături făcute între 3 și 12 noiembrie 2026. La Carrefour și Dedeman, aceeași ofertă este valabilă între 3 și 16 noiembrie 2026. În toate cele patru cazuri, plata trebuie să depășească 1.000 de lei, potrivit listei de parteneri publicate de ING.

După cumpărare, clientul are cel mult 10 zile să activeze plata în rate, din aplicația Home’Bank sau prin răspuns la mesajul primit de la bancă. ING nu percepe comision pentru emiterea și livrarea cardului fizic, dar administrarea acestuia costă 35 de lei pe an, sumă percepută la începutul anului următor.

La partenerii selectați din ING Bazar, banca oferă și 10% din valoarea cumpărăturii înapoi pe card. Oferta trebuie rezervată înainte de cumpărare.

Dobânda redusă la credit vine cu condiții

ING anunță o reducere de până la un punct procentual a dobânzii la creditul de nevoi personale, inclusiv pentru refinanțare. Dobânda fixă de 5,49% este pentru împrumuturi de peste 150.000 de lei, iar cea de 6,49% pentru sume între 70.000 și 149.999 de lei.

Pentru aceste dobânzi, clientul trebuie să își încaseze salariul la ING, să aibă venituri recurente de cel puțin 700 de lei pe lună, să facă o plată lunară și să aleagă asigurarea opțională ING Credit Protect. Dobânda singură nu arată suma totală de rambursat: aceasta include și costurile cerute pentru oferta aleasă, între care prima asigurării. ING anunță separat o reducere de un punct procentual la dobânda liniei de credit Extra’ROL.

Dobânda de 6,25% la depozit este pe an, nu pe patru luni

Depozitul Bonus în lei poate fi deschis cu bani noi până la 12 noiembrie 2026. Pentru patru luni, dobânda anunțată este de până la 6,25% pe an dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile recurente și plata lunară; fără venituri recurente, dobânda pentru banii noi este de 5,25% pe an. Procentul este anual, astfel că nu reprezintă câștigul pentru toate cele patru luni.

Suma care poate fi pusă în Depozitul Bonus este limitată la diferența dintre economiile actuale în lei și media economiilor din ultimele trei luni. Banca indică și un plafon de 5 milioane de lei. Dacă depozitul este închis înainte de termen, clientul păstrează dobânda acumulată până atunci pentru zilele în care banii au stat în depozit; din dobândă se reține impozit.

Banii înapoi la investiții și asigurări au reguli diferite

În această campanie, primii 250 de clienți primesc înapoi pe card câte 250 de lei dacă își deschid pentru prima oară un cont ING Invest și plasează cel puțin 2.500 de lei. Această sumă nu înlătură riscul de pierdere a banilor investiți.

Pentru polițele ING Home Protect încheiate între 3 și 12 noiembrie, banca anunță returnarea a 10% din prima plătită și a celor 130 de lei pentru asigurarea obligatorie a locuinței. Ofertele pentru ING Vita Protect și ING Travel Protect prevăd returnarea a 60 de lei, respectiv a 30% din costul poliței.

Firmele care deschid un cont ING între 3 și 12 noiembrie primesc pachetul FIX fără cost lunar de administrare timp de 12 luni. Ofertele Business Deals pentru clienții ING Business sunt programate între 6 și 30 noiembrie 2026.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.