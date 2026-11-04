Aproape 62.000 de procese împotriva caselor teritoriale de pensii au fost deschise din 2024, iar 6.028 de pensionari au câștigat, potrivit unei relatări Antena 3 care atribuie cifrele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru pensionarul care crede că pensia i-a fost calculată greșit, termenul de contestare a deciziei este de 45 de zile de la primirea ei.

Procesele relatate nu privesc numai recalcularea pensiilor. Printre motivele prezentate se află și reținerea contribuției pentru sănătate, lipsa unei majorări, punctele acordate pentru anii lucrați peste pragul legal și documentele de vechime ori salariu care nu au fost folosite la calcul. Relatarea indică și un procent de peste 30% al celor care au câștigat, dar acesta nu rezultă din împărțirea celor 6.028 de victorii la aproape 62.000 de procese deschise.

O altă cifră, din septembrie 2024, privea cereri și discuții cu casele de pensii, nu procese. Daniel Baciu, atunci președintele Casei Naționale de Pensii Publice, vorbea despre 49.000 de audiențe și 13.600 de cereri de revizuire ori recalculare, în total 62.600. El indica și 2.853 de decizii care urmau să fie revizuite.

Ce poate verifica pensionarul în decizia primită

Modelul de decizie publicat de Casa Națională de Pensii arată suma stabilită, data de la care se cuvin drepturile și data de la care începe plata. În anexă apar anii de contribuții luați în calcul, numărul total de puncte, punctele pentru anii lucrați peste pragul legal și motivarea deciziei. Aceste date pot fi comparate cu actele de muncă și de venit ale pensionarului.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia se obține prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea unui punct de referință. Totalul cuprinde punctele strânse de-a lungul anilor și punctele în plus pentru perioada de contribuție care depășește 25 de ani. Casa Națională de Pensii a precizat că valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei în 2026, aceeași valoare folosită la recalcularea începută la 1 septembrie 2024.

O diferență între suma din decizie și cea așteptată nu dovedește singură o eroare. Contează câți ani de contribuții și ce venituri au fost folosite la stabilirea punctelor, nu doar numărul anilor munciți.

Decizia se poate contesta în 45 de zile de la primire

Casa Națională de Pensii precizează că decizia se contestă la instanță în 45 de zile de la comunicare. Pentru un pensionar care dă în judecată casa de pensii, cererea se adresează instanței din zona în care acesta locuiește. O decizie necontestată în acest termen devine definitivă.

Pensionarul păstrează decizia și data la care i-a fost comunicată, de la care începe termenul de 45 de zile.

Compară anii, punctele, sumele și datele de plată din decizie cu documentele pe care le deține.

Dacă alege să conteste decizia, depune cererea la instanța competentă și folosește documentele care arată datele contestate.

Cererea de lămuriri sau de corectare adresată casei de pensii este o cale diferită de contestarea deciziei la instanță. Termenul pentru proces rămâne legat de data comunicării deciziei.

O eroare poate fi corectată și de casa de pensii

Legea nr. 360/2023 permite revizuirea pensiei când suma stabilită sau plătită diferă de cea cuvenită legal. Casa teritorială poate face corectarea din proprie inițiativă ori la cererea pensionarului, printr-o nouă decizie. Pentru sumele neplătite din cauza unor greșeli materiale sau de calcul, legea nu aplică limita obișnuită de timp pentru recuperarea banilor.

Dacă sunt aduse acte sau perioade de muncă nefolosite la stabilirea pensiei, pensionarul poate cere recalcularea. Cererea se soluționează, potrivit legii, în 45 de zile de la înregistrare, iar sumele rezultate se acordă din luna următoare. Această regulă privește recalcularea cerută casei de pensii; pentru diferențele obținute într-un proces, perioada de plată trebuie citită în hotărârea dată în acel dosar.