Primele obligaţiuni verzi din sectorul bancar românesc au intrat joi la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a BVB

În premieră pentru sectorul bancar din România, primele obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank, au intrat astăzi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26.

„Prin listarea obligaţiunilor verzi emise de Raiffeisen Bank pe Bursa de Valori Bucureşti reconfirmăm angajamentul nostru de a contribui atât la dezvoltarea unor comunităţi sustenabile şi prospere, prin mobilizarea resurselor către proiecte care să genereze valoare pentru întreaga societate românească, cât şi a pieţei de capital din România prin diversificarea produselor oferite investitorilor români. De fapt, Raiffeisen Bank a deschis drumul şi altor companii de pe piaţa românească să îi urmeze exemplul. Echipa noastră are know how şi e pregătită să sprijine toate aceste proiecte şi viitoarele emisiuni de obligaţiuni verzi ale altor companii. Sunt foarte mândru de ce am realizat şi vreau să felicit întreaga echipă care a contribuit la emisiune şi la listare. E un moment important atât pentru noi, cât şi pentru Bursa de Valori Bucureşti”, a spus Steven van Groningen, preşedinte şi CEO la Raiffeisen Bank.

Din punct de vedere financiar, Raiffeisen Bank a atras în aprilie 2021, la momentul derulării emisiunii de obligaţiuni, peste 400 milioane de lei, conform unui comunicat al Bursei. Fondurile obţinute vor fi direcţionate pentru finanţarea proiectelor eligibile ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziţia către o economie sustenabilă şi durabilă.

„Suntem încântaţi că Raiffeisen Bank marchează o premieră pe Piaţa Reglementată a BVB prin listarea primei sale emisiuni de obligaţiuni verzi. Ne dorim să vedem cât de curând şi alte companii care emit astfel de obligaţiuni, mai ales în contextul în care atenţia investitorilor instituţionali pentru acest tip de instrumente este în continuă creştere. Criteriile de ESG încep să cântărească din ce în ce mai mult în deciziile de investiţii, iar sumele destinate instrumentelor financiare verzi sunt considerabile. Acesta este unul dintre motivele pentru care noi am lansat un proiect pentru implementarea standardelor de ESG în rândul emitenţilor de la BVB. Este foarte important că piaţa primară, piaţa listărilor de instrumente noi, a fost activată prin cele 60 de listări de acţiuni şi obligaţiuni din ultimii doi ani şi jumătate şi vedem că această efervescenţă continuă”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Astfel, prima emisiune de obligaţiuni verzi derulată de Raiffeisen Bank pe piaţa locală a fost adresată investitorilor instituţionali şi a atras 400,5 milioane lei. Obligaţiunile au o maturitate de 5 ani, un cupon fix de 3,086%, aproximativ 0,5 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate. Cu o cerere de aproape 650 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de aproape 1,6 ori.

„Ne bucurăm din două motive pentru listarea de astăzi a obligaţiunilor Raiffeisen Bank. Pe de o parte este a patra emisiune de obligaţiuni pe care Raiffeisen Bank a listat-o la bursă, ceea ce întăreşte parteneriatul nostru. Pe de altă parte, această emisiune de obligaţiuni, prin particularităţile sale, vine să confirme încă o dată direcţia pe care atât noi, cât şi investitorii, o considerăm importantă pentru societatea în care trăim, şi anume sustenabilitatea tuturor proiectelor finanţate prin piaţa de capital”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti.

În contextul BVB, Raiffeisen Bank este la a patra emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti. Alături de obligaţiunile care au intrat astăzi la tranzacţionare, listate de asemenea şi la Bursa de Valori din Luxemburg, investitorii au posibilitatea de a investi şi în obligaţiunile Raiffeisen Bank listate în 14 mai 2020, simbolul bursier RBRO29, emisiune cu o valoare de 480 milioane lei şi maturitate de 9 ani. Primele două emisiuni de obligaţiuni Raiffeisen Bank, din 2013 şi 2014, au ajuns la scadenţă.

Aşadar, cu peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancară din România, Raiffeisen Ban are peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are de asemenea peste 4.800 de angajaţi, 330 de agenţii în toată ţara, 720 de ATM-uri, 393 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 24.500 de POS-uri.