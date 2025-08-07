Experiment fără precedent! Primul stat din lume condus complet de inteligența artificială. Un proiect ambițios și complet ieșit din tipare prinde viață în apele Filipinelor: Sensay Island, prima „națiune” din lume guvernată în întregime de inteligență artificială. Startup-ul londonez Sensay a inițiat această inițiativă radicală, propunând un sistem de conducere lipsit de influențe politice, corupție sau ego personal, toate deciziile fiind luate de entități AI bazate pe lideri istorici.

Guvernul insulei este format din replici digitale extrem de realiste ale unor personalități legendare, toate alimentate de AI. Fiecare a fost „antrenată” pe baza scrierilor, discursurilor și gândirii strategice a figurii pe care o reprezintă, pentru a reproduce cât mai fidel stilul și valorile acesteia.

„Guvernarea insulei se va baza pe un cabinet alcătuit din 17 figuri istorice, recreate sub formă de replici digitale realiste și alimentate de AI”, explică reprezentanții Sensay. Proiectul este conceput ca un manifest tehnologic și social despre cum ar putea arăta un sistem administrativ eliberat de constrângerile umane tradiționale.

De la conducerea politică până la sănătate publică, insula este condusă de o echipă virtuală de lideri din trecut. Președinte este Marcus Aurelius, cel care a fost împărat al Romei, cunoscut pentru stoicismul și înțelepciunea sa. Prim-ministru este Winston Churchill, simbol al rezistenței și strategiilor de criză. Nelson Mandela este responsabil cu justiția, Eleanor Roosevelt se ocupă de afaceri externe, iar Florence Nightingale, pionieră în medicină, gestionează sănătatea.

„Nelson Mandela – ministru al justiției / Eleanor Roosevelt – ministru de externe / Florence Nightingale – ministru al sănătății"

Locuitorii și turiștii vor putea discuta direct cu aceste entități printr-o platformă interactivă, propunând idei de politici sau exprimând opinii despre administrarea insulei. Proiectul vizează nu doar experimentul tehnologic, ci și demonstrabilitatea unui model de guvernare fără bias ideologic, fără influențe de partid și fără interese personale.

Sustenabilitate, tehnologie și participare globală: ce urmează pe Sensay Island

Insula are o suprafață de 3,4 km² și se află în provincia Palawan de Vest, un loc de o frumusețe naturală excepțională. Proiectul include o viziune pe patru ani care îmbină tehnologia cu protecția mediului și implicarea socială.

În primul an va fi implementată o micro-rețea de energie regenerabilă, pentru a garanta independența energetică. Până în 2027, se estimează că primii rezidenți se vor stabili acolo, iar 60% din teritoriu va fi declarat zonă protejată.

Punctul culminant va fi Simpozionul Global pentru Guvernarea prin AI, programat în 2028, unde specialiști din întreaga lume vor dezbate limitele și potențialul AI în guvernare.

„Până în 2027, insula își va primi primii rezidenți, iar 60% din teritoriu va fi declarat rezervație naturală”, subliniază organizatorii. Ei vor să demonstreze că inovația digitală nu trebuie să vină în detrimentul mediului sau comunității – dimpotrivă, cele trei pot coexista într-un model de dezvoltare echilibrat.

Oricine din lume poate deveni e-rezident: participare civică globală printr-un click

Unul dintre cele mai interesante elemente ale proiectului este programul de e-rezidență. Oricine, din orice colț al lumii, se poate înregistra ca e-rezident și poate avea un cuvânt de spus în administrarea insulei.

Propunerile de politici sunt transmise printr-o platformă deschisă și ajung în dezbaterea cabinetului digital. Apoi sunt votate. Este un sistem democratic alternativ, în care cetățeanul global poate participa direct, fără alegeri tradiționale, fără campanii, fără manipulare mediatică.

„Prin intermediul unei platforme deschise, e-rezidenții vor putea propune politici, care vor fi analizate și dezbătute public de cabinetul digital, înainte de a fi supuse votului” – explică dezvoltatorii Sensay. Ideea este să se testeze o formă nouă de democrație, bazată pe transparență, colaborare și eficiență algoritmică.

Dan Thomson, fondatorul proiectului, afirmă că scopul este de a arăta cum ar putea funcționa un sistem eliberat de partizanat și erori umane:

„Scopul este de a arăta potențialul conducerii bazate pe AI, eliberată de influențele partizane care afectează adesea deciziile guvernamentale.”