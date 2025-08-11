Prognoza meteo, 11 august. Astăzi, România se confruntă cu o nouă zi de temperaturi extreme și fenomene meteo periculoase, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Sud-vestul țării intră sub cod roșu de caniculă, iar în alte regiuni sunt active alerte portocalii și galbene de vreme deosebit de caldă sau vânt puternic. Disconfortul termic va fi accentuat, cu valori ale indicelui temperatură-umezeală ce depășesc pragul critic, în timp ce în unele zone sunt așteptate instabilitate atmosferică și vijelii izolate.

Prognoza meteo, 11 august. Caniculă extremă și temperaturi record

Conform ANM, în sud-vestul Olteniei, valul de căldură se va intensifica, cu disconfort termic deosebit de accentuat și ITU peste 80 de unități. Temperaturile maxime vor urca până la 41°C, în timp ce minimele vor coborî la 9-23°C, cu valori de doar 6°C în depresiunile estice ale Transilvaniei. În restul țării, valorile diurne se vor apropia de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi în general senin, însă în zonele montane și submontane din Muntenia, nord-estul Olteniei și sudul și estul Transilvaniei vor apărea după-amiaza și la începutul nopții înnorări accentuate, descărcări electrice și, izolat, grindină și vijelii.

Vremea în București și avertizările în vigoare

În Capitală, prognoza meteo arată că vremea se va menține caniculară, cu temperaturi maxime de aproximativ 35°C și un ITU ce depășește pragul critic. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate seara și noaptea, când există șanse pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40-45 km/h în timpul zilei, iar temperaturile minime vor fi între 16 și 19°C.

Avertizarea cod roșu este valabilă luni și marți pentru județele Mehedinți și Dolj, unde căldura extremă și nopțile tropicale vor fi însoțite de disconfort termic sever. Codul portocaliu acoperă județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, cu maxime de 37-39°C și minime de 18-21°C. Alte zone din țară se află sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de 33-37°C.

Cod galben de vânt puternic în est și sud-est

Pe lângă temperaturile ridicate, ANM a emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă luni între orele 6:00 și 18:00. Sunt vizate județele Galați, Brăila, vestul Ialomiței, zonele joase din Vrancea, Buzău și Prahova, unde rafalele pot atinge 50-70 km/h. Vântul va sufla moderat și în alte regiuni, cu intensificări temporare mai ales în sudul Moldovei, nordul și nord-estul Munteniei.