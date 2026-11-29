Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT), condus de Claudiu Târziu, a adoptat la 28 noiembrie 2026 un program care propune taxe mai mici pe salarii, pensii publice fără impozit și TVA de 5% la unele alimente. Salariații, pensionarii și cumpărătorii nu primesc încă bani în plus: programul partidului nu schimbă legea.

ACT cere să nu se plătească impozit pe cei 1.000 de lei de la începutul fiecărui salariu și ca partea plătită de angajat pentru pensie să scadă de la 25% la 23%. Partidul spune că un angajat cu un salariu brut de 5.000 de lei ar primi lunar cu aproximativ 190 de lei mai mult. Aceasta este o estimare a partidului, nu o sumă acordată acum.

Potrivit regulilor explicate de ANAF, impozitul de 10% pe salariu se calculează după scăderea contribuțiilor obligatorii și a deducerilor care i se aplică angajatului. Prin urmare, scutirea propusă pentru primii 1.000 de lei nu înseamnă automat 100 de lei în plus pentru fiecare salariat. ACT ar elimina și contribuția plătită de angajator pentru muncă; aceasta este un cost al firmei, nu o sumă reținută din salariul angajatului.

Ce s-ar schimba la o pensie publică de 5.000 de lei

Acum, o pensie publică de cel mult 3.000 de lei pe lună nu este supusă impozitului pe venit sau contribuției pentru sănătate. Peste acest prag, ANAF arată că partea care depășește 3.000 de lei este supusă contribuției de sănătate de 10%, iar impozitul de 10% se calculează după scăderea contribuției.

La o pensie publică de 5.000 de lei, contribuția de sănătate este 200 de lei. Impozitul este 180 de lei, adică 10% din cei 1.800 de lei rămași peste prag după plata contribuției. Pensionarul încasează astfel 4.620 de lei, dacă nu are alte rețineri.

ACT propune eliminarea impozitului pe toate pensiile publice și spune că nu ar prelungi contribuția de sănătate pe pensii. În exemplul de mai sus, eliminarea numai a impozitului ar lăsa 4.800 de lei după contribuția de sănătate; dacă ar dispărea ambele rețineri, ar rămâne 5.000 de lei. Programul nu stabilește data de la care s-ar face aceste schimbări.

TVA de 5% nu ar reduce automat prețul alimentelor

ACT vrea ca TVA să fie de 5% pentru medicamente, cărți, ziare și reviste, dar și pentru fructe, legume, carne, ouă, lapte, zahăr, ulei, făină și pâine. ANAF indică acum o cotă redusă de 11% pentru alimentele și medicamentele care îndeplinesc condițiile legii. Cota de 5% a fost eliminată de la 1 august 2025, când operațiunile taxate anterior cu 5% au trecut la 11%.

Cota redusă se aplică de la producător până la vânzarea către cumpărător, dar nu oricărui produs alimentar. Printre excluderile de la cota actuală de 11% se află băuturile alcoolice, anumite băuturi nealcoolice, unele alimente cu zahăr adăugat și suplimentele alimentare. Încadrarea produsului în categoriile prevăzute de lege hotărăște ce cotă se aplică.

Dacă un produs costă 111 lei, din care 100 de lei sunt prețul fără TVA, cota actuală de 11% înseamnă 11 lei taxă. La o cotă de 5%, același preț fără TVA ar duce la 105 lei la raft, cu 6 lei mai puțin. Prețul final scade astfel numai dacă reducerea taxei ajunge la cumpărător și prețul fără TVA rămâne neschimbat.

Primele proiecte de lege sunt promise în 90 de zile

Programul mai propune o cotă de 10% pentru veniturile persoanelor și profitul firmelor, fără un impozit separat pe dividende și fără impozit pe profitul reinvestit. ACT ar reduce și cota standard de TVA de la 21% la 19%, în timp ce restaurantele și cazarea ar rămâne la 11%.

ACT spune că va pregăti în 90 de zile de la adoptarea programului proiectele pentru prima etapă și le va depune în Parlament. Partidul vorbește despre trei etape pe parcursul a șase ani, dar nu le dă o dată de început și nu arată ce măsură intră în fiecare etapă. Potrivit programului, fiecare pas ar depinde și de confirmarea de către Consiliul Fiscal a banilor încasați pentru acoperirea reducerilor de taxe. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a unor legi noi, se aplică taxele actuale.