Fondul de urgență se calculează după cheltuielile lunare pe care nu le poți amâna, nu ca procent din salariu. Un reper este să ai bani pentru trei până la șase luni și să ții o parte disponibilă imediat, într-un cont din care poți retrage oricând. Dacă venitul variază sau o singură persoană întreține familia, rezerva poate acoperi mai multe luni.

Ce cheltuieli intră în calcul

Adună chiria sau rata locuinței, facturile, mâncarea, transportul, ratele obligatorii, asigurările, medicamentele și cheltuielile necesare pentru copii ori alte persoane aflate în întreținere. Nu pune la socoteală vacanțele, mesele la restaurant sau abonamentele la care poți renunța. ING Bank și BCR folosesc cheltuielile de bază pentru acest calcul, nu salariul.

Cum stabilești suma și cât pui deoparte lunar

Adună cheltuielile indispensabile dintr-o lună. Alege câte luni vrei să acoperi. Trei luni pot fi un punct de plecare pentru o familie cu două venituri stabile; pentru un singur venit, venituri variabile sau persoane în întreținere, ținta poate fi de șase luni ori mai mult. Înmulțește cheltuielile lunare cu numărul de luni ales. Scade banii pe care îi ai deja în fond. Împarte suma rămasă la numărul de luni în care îți propui să o strângi, ca să afli cât ar trebui să economisești lunar.

De exemplu, o familie care cheltuiește 8.000 de lei lunar pe cele necesare are nevoie de 8.000 × 3 = 24.000 de lei pentru trei luni sau de 8.000 × 6 = 48.000 de lei pentru șase luni. Pentru nouă luni, calculul dă 72.000 de lei. Sunt ținte pentru această familie, nu sume obligatorii pentru toată lumea.

Dacă pornește de la zero și poate pune deoparte 2.000 de lei pe lună, familia din exemplu ajunge la 24.000 de lei în 12 luni și la 48.000 de lei în 24 de luni. Dacă are deja 8.000 de lei, îi mai trebuie 16.000 de lei pentru ținta de trei luni. La aceeași economie lunară de 2.000 de lei, strânge diferența în opt luni.

Fondul este pentru o lipsă de venit sau o cheltuială necesară care nu poate aștepta, nu pentru o vacanță planificată. După o retragere, suma rămasă se compară cu ținta aleasă, iar diferența poate fi pusă din nou deoparte lunar, după același calcul.

Unde ții banii ca să ajungi repede la ei

O împărțire practică este să ții cheltuielile pentru prima lună într-un cont de economii din care poți retrage oricând. În exemplul de mai sus, înseamnă 8.000 de lei. Din ținta de 24.000 de lei rămân 16.000 de lei, care pot sta tot în contul de economii sau în depozite cu termene scurte, dacă accepți condițiile de retragere.

Nu există un procent obligatoriu pentru fiecare tip de cont. Contul de economii îți permite să folosești repede banii. Depozitul la termen poate avea dobândă fixă, dar închiderea lui înainte de termen poate reduce dobânda primită.

Ce verifici la cont și la depozit

Compară dobânda, comisioanele și cât de repede poți scoate banii. La un depozit, verifică ce dobândă primești dacă îl închizi înainte de termen, dacă poți retrage numai o parte și dacă se reînnoiește automat. Condițiile diferă: BCR arată că, pentru majoritatea depozitelor sale de trei până la 12 luni, aplică dobânda la vedere la închiderea anticipată; condițiile BRD din 31 decembrie 2025 prevăd închiderea depozitului la orice retragere înainte de termen și nu permit retrageri parțiale.

Impozitul pe dobândă este de 10% și este reținut de bancă. Banii depuși nu sunt impozitați ca venit. Pentru veniturile din 2026, dobânzile se adună cu alte venituri relevante când se verifică dacă este datorată și contribuția la sănătate. ANAF indică primul prag la 24.300 de lei pentru aceste venituri cumulate.

Ce bani sunt garantați la bancă

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare acoperă depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card și conturile comune deschise la bănci persoane juridice române. Legea nr. 311/2015 stabilește plafonul general la echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare deponent și fiecare bancă.

Toate conturile și depozitele de la aceeași bancă se adună la calculul plafonului. Mutarea banilor dintr-un cont de economii într-un depozit al aceleiași bănci nu creează un al doilea plafon. FGDB stabilește compensația: adună depozitele și dobânzile strânse, apoi scade sumele blocate, impozitul pe dobândă și datoriile către bancă, fără să depășească plafonul aplicabil.

Întrebări frecvente

Este garantat și un cont comun?

Da. Pentru fiecare deponent, limita generală este echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro. Legea prevede excepții pentru anumite asocieri.

Cine garantează banii de la sucursala unei bănci din alt stat al Uniunii Europene?

Depozitele de la o astfel de sucursală din România sunt protejate de schema de garantare din statul de origine al băncii, nu de FGDB.

Poate fi garantată temporar o sumă peste plafonul obișnuit?

Da, pentru anumite sume ale persoanelor fizice, timp de 12 luni. Legea include bani proveniți din tranzacții cu locuințe, pensionare, disponibilizare, căsătorie, divorț, invaliditate, deces și anumite despăgubiri.

În cât timp primesc compensația dacă depozitele devin indisponibile?

Compensația trebuie pusă la dispoziție în cel mult șapte zile lucrătoare. FGDB achită compensația în lei, fără taxe ori comisioane pentru deponent, folosind cursul BNR din ziua în care depozitele au devenit indisponibile.

Ce fac dacă banca nu eliberează banii sau calculează greșit dobânda?

Trimite mai întâi o reclamație scrisă băncii și păstrează dovada. Dacă nu primești răspuns în 30 de zile sau răspunsul nu rezolvă problema, te poți adresa gratuit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Dacă problema privește calculul unei compensații FGDB, sesizarea se trimite în scris fondului.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Legea nr. 311/2015; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; ghidurile ING Bank și BCR despre fondul de urgență; condițiile BCR și BRD pentru depozite.