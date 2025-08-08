România, parteneriat strategic cu SUA și UE. Noi decizii la nivel internațional. Într-o perioadă marcată de amenințări cibernetice tot mai sofisticate și de riscuri crescute la adresa infrastructurii critice, România face un pas important pentru consolidarea securității sale digitale și maritime. Prin semnarea unui nou parteneriat strategic alături de Statele Unite și Uniunea Europeană, țara noastră își asumă un rol activ în protejarea cablurilor submarine – elemente esențiale pentru comunicațiile și funcționarea economiei globale. Acest demers nu este doar un gest diplomatic, ci o acțiune concretă care vizează securitatea națională și stabilitatea regională, în special în zona Mării Negre. Din articol România, parteneriat strategic cu SUA și UE. Noi decizii la nivel internaționalImportanța protejării infrastructurii submarineAcțiuni conexe pentru siguranța Mării Negre

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a semnat Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o lume din ce în ce mai digitalizată, împreună cu Statele Unite și partenerii din Uniunea Europeană. Documentul urmărește stabilirea unor acțiuni concrete pentru protejarea acestor infrastructuri critice, tot mai expuse riscurilor de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii hibride. Decizia vine în urma discuțiilor bilaterale purtate între ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

„Ca țară situată la Marea Neagră și care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a declarat Oana Țoiu.

Importanța protejării infrastructurii submarine

Susținerea acestei inițiative este în linie cu preocupările constante ale României privind securitatea maritimă și libertatea navigației la nivel global, dar și în regiunea Mării Negre. Potrivit MAE, protecția cablurilor submarine este o prioritate internațională, mai ales după incidentele recente care au evidențiat vulnerabilitățile acestora în fața atacurilor fizice și hibride.

România participă activ, în cadrul NATO și al UE, la eforturile de consolidare a securității infrastructurii submarine. În plus, statul nostru urmărește finalizarea unor proiecte energetice majore, ce vor reduce dependența energetică atât a României, cât și a Uniunii Europene și a altor țări din regiunea extinsă a Mării Negre.

Acțiuni conexe pentru siguranța Mării Negre

Pe lângă semnarea declarației, România continuă să sprijine inițiative menite să asigure libertatea și siguranța navigației în Marea Neagră. Un exemplu este participarea, alături de Turcia și Bulgaria, la Counteraction Measure Task Group – un proiect care vizează identificarea și neutralizarea minelor aflate în derivă.

„România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice și în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională și globală în fața noilor provocări digitale și geopolitice”, a transmis MAE.