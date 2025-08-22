Scandal diplomatic între Marea Britanie și Israel! Planurile din Cisiordania aprind tensiuni

Tensiuni între Regatul Unit și Israel: Planurile de colonizare din Cisiordania provoacă reacții internaționale

Regatul Unit a convocat ambasadorul israelian la Londra după ce guvernul lui Benjamin Netanyahu a aprobat un plan de colonizare în Cisiordania, pe care Marea Britanie l-a avertizat că ar constitui o „încălcare flagrantă” a dreptului internațional.

Convocarea ambasadorului israelian

Ministerul Afacerilor Externe, Comunității și Dezvoltării (FCDO) a anunțat joi că a convocat-o pe Tzipi Hotovely, cu o zi după ce secretarul britanic de externe, David Lammy, a cerut guvernului israelian să renunțe la decizia sa de a acorda aprobată definitiv planul E1. Acest proiect de colonizare din zona E1, situată în apropierea Ierusalimului, va diviza efectiv Cisiordania ocupată – pe care palestinienii o doresc ca parte a unui viitor stat – în două.

O reacție puternică din partea FCDO

FCDO a declarat: „Dacă vor fi implementate, aceste planuri de colonizare ar constitui o încălcare flagrantă a dreptului internațional și ar diviza un viitor stat palestinian în două, subminând grav soluția celor două state.” Convocarea ambasadorului este cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Londra și Tel Aviv, a căror relație, odinioară strânsă, a fost afectată de războiul aproape de doi ani al Israelului împotriva grupului militant Hamas în Gaza.

Declarațiile premierului britanic

În luna trecută, prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că Regatul Unit va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU în septembrie, cu excepția cazului în care Israelul va lua măsuri imediate pentru a pune capăt crizei din Gaza, inclusiv îmbunătățirea fluxului de ajutoare în enclava palestiniană asediată.

Numărul 10 a afirmat la acea vreme că este „determinat să protejeze viabilitatea soluției celor două state”. Franța, Australia și Canada sunt printre altele statele care se pregătesc să recunoască un stat palestinian la întâlnirea de la New York, în ciuda protestelor din partea Israelului că o astfel de mișcare riscă să recompenseze Hamas pentru atacurile sale din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul.

Planurile de colonizare E1 și reacțiile internaționale

Bezalel Smotrich, ministrul israelian ultranaționalist al finanțelor, a prezentat aprobarea planului de colonizare pentru E1 ca un mod de a evita astfel de măsuri. „Statul palestinian este șters de pe masă nu cu sloganuri, ci cu acțiuni,” a spus el într-o declarație. Marea parte a comunității internaționale consideră Ierusalimul de Est și Cisiordania drept fundamente ale unui viitor stat palestinian, împreună cu Fâșia Gaza.

Acțiunile Regatului Unit și perspectivele politice

Regatul Unit a impus sancțiuni lui Smotrich în vara aceasta, alături de Itamar Ben-Gvir, ministrul securității naționale, pentru „incitarea repetată la violență împotriva civililor palestinieni”. Starmer a menținut o linie delicată cu Israelul de când a preluat funcția în iulie anul trecut, căutând să păstreze alianța pe termen lung a Marii Britanii cu țara, în timp ce devine din ce în ce mai critic față de Netanyahu și guvernul său.

Reacția comunității internaționale

În ziua de joi, Regatul Unit s-a alăturat altor 21 de țări – inclusiv Franța, Spania, Canada, Australia și Japonia – semnând o scrisoare care condamna planul de colonizare E1 ca fiind „inacceptabil și o încălcare a dreptului internațional”. O altă scrisoare, semnată de 25 de state, inclusiv Regatul Unit, a cerut Israelului să permită accesul media internațional independent în Gaza și să „ofițereze protecție ziariștilor” care lucrează în teritoriu.

Controversele legate de vânzările de arme

Guvernul lui Starmer a întrerupt majoritatea vânzărilor de arme către Israel în septembrie trecut, dar a continuat să furnizeze piese pentru avionul de vânătoare F-35 către un pool global la care Israelul are acces, ceea ce a generat critici din partea stângii din cadrul partidului său laburist. Anumiți membri ai Parlamentului din Regatul Unit au cerut sancțiuni împotriva statului israelian, deși alții au criticat abordarea lui Starmer privind recunoașterea unui stat palestinian în condițiile în care ostaticii israeleni sunt în continuare ținuți de Hamas în Gaza.

Planurile militare ale Israelului și perspectiva de negocieri

Într-o declarație dată joi seară, Netanyahu a declarat că a aprobat planurile militare pentru preluarea orașului Gaza, într-o ofensivă amenințată pentru care Forțele de Apărare Israeli (IDF) au început deja pregătirile, inclusiv chemarea a 60.000 de rezerviști. „Am venit să aprob planurile IDF pentru preluarea orașului Gaza și înfrângerea Hamas,” a declarat Netanyahu de la baza Diviziei Gaza a IDF.

Cu toate acestea, el a lăsat deschisă opțiunea de reluare a discuțiilor pentru un nou acord de încetare a focului în schimbul ostaticilor cu Hamas, care, a adăugat el, va începe imediat, dar „doar în condiții acceptabile pentru Israel”.

Impactul asupra relațiilor internaționale

Această situație complicată subliniază nu doar tensiunile dintre Regatul Unit și Israel, ci și impactul mai larg asupra relațiilor internaționale cu diverse țări aliate ale Israelului, care se află într-o poziție din ce în ce mai delicată. În fundalul acestor conflicte, este esențial ca toți actorii implicați să caute modalități de a reda dialogul prin negocieri, oferind soluții viabile care să respecte drepturile fundamentale ale tuturor părților implicate, în special ale palestinienilor.

Pe măsură ce comunitatea internațională continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din regiune, este crucial ca fiecare decizie să fie luată cu responsabilitate și conștientizare a implicațiilor pe termen lung asupra păcii și stabilității în Orientul Mijlociu.