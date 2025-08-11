Scandal uriaș în Polonia!! Bani UE pentru iahturi, cluburi de swingeri și baruri de vodcă. O inițiativă de transparență privind utilizarea fondurilor europene pentru redresarea economică post-COVID a provocat un val de controverse în Polonia. Publicarea listei proiectelor finanțate prin programul HoReCa a scos la iveală investiții surprinzătoare – de la iahturi și baruri de vodcă până la o afacere aflată la aceeași adresă cu un club de swingeri. Dezvăluirile au inflamat scena politică, oferind opoziției muniție împotriva premierului Donald Tusk și a coaliției sale de guvernare.

Scandal uriaș în Polonia!! Bani UE pentru iahturi, cluburi de swingeri și baruri de vodcă

Programul HoReCa, în valoare de 1,2 miliarde de zloți (aproximativ 282,3 milioane de euro), a fost creat pentru sprijinirea turismului și ospitalității prin proiecte de diversificare. Însă lista beneficiarilor publicată online a dezvăluit finanțări pentru achiziții precum două iahturi, un lanț de baruri de vodcă sau o pizzerie cu solar. Un caz a atras atenția în mod special: o afacere înregistrată la aceeași adresă cu un club de swingeri, care a primit fonduri pentru achiziția de utilaje de prelucrare a metalelor. Partidul Lege și Justiție (PiS) a folosit imediat aceste informații pentru a ataca guvernul, europarlamentarul Tobiasz Bocheński catalogând situația drept „unul dintre cele mai mari scandaluri din 1989 încoace”.

Reacția premierului și anchetele promise

Premierul Donald Tusk a anunțat că nu va tolera abuzurile de fonduri europene: „Am depus prea multe eforturi pentru a debloca aceste miliarde ca să permit oricui să le irosească. Oricine a comis greșeli va suporta consecințele, indiferent de funcție sau apartenență politică.” Ministerul Finanțelor a inițiat un audit cu rezultate preliminare așteptate la finalul lui septembrie, iar procurorii au început investigații. Oficialii au precizat însă că multe dintre achizițiile contestate respectă regulile programului stabilite în 2021, în mandatul PiS, care permiteau finanțarea proiectelor de „diversificare” turistică.

Tensiuni în coaliția de guvernare și miza fondurilor UE

Scandalul vine într-un moment delicat pentru premier, când coaliția este deja fragilă. Ministerul care gestionează fondurile este condus de Polska 2050, partidul lui Szymon Hołownia, aliat esențial pentru majoritatea parlamentară. Controversa riscă să afecteze atât imaginea premierului, cât și relația cu partenerii de guvernare. Programul HoReCa face parte din Planul Național de Redresare al Poloniei, evaluat la 254 de miliarde de zloți (59,8 miliarde de euro), fonduri blocate anterior de Bruxelles din cauza problemelor privind statul de drept și deblocate ulterior după venirea lui Tusk la putere.