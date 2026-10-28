Banca Mondială estimează că prețurile materiilor prime alimentare vor urca cu aproximativ 10% în 2026 și cu încă 7% în 2027. Creșterea cumulată ar fi de aproximativ 18% față de media din 2025, potrivit comunicatului publicat la 28 octombrie 2026. Nu este o estimare că prețurile alimentelor din magazinele românești vor crește cu 18%.

Prognoza privește mediile anuale ale prețurilor de pe piețele lumii. Nu anunță o scumpire care începe într-o anumită zi și nici nu stabilește cât va costa pâinea, carnea sau uleiul în România.

Ce măsoară creșterea de 18%

Indicele folosit de Banca Mondială urmărește prețuri de export ale unor mărfuri alimentare, exprimate în dolari. Acestea sunt prețuri din comerțul internațional, nu sume plătite la casa unui magazin din România.

Între un preț de export și cel de la raft intervin cursul leu-dolar, transportul, prelucrarea alimentelor, taxele și adaosul comerciantului. Efectul poate fi diferit de la un produs la altul. Cele două creșteri anuale din prognoză nici nu se adună simplu: creșterea din 2027 pornește de la nivelul deja urcat în 2026.

Cât a schimbat Banca Mondială prognoza

În estimarea din aprilie 2026, Banca Mondială vedea creșteri mult mai mici pentru același indice. Compararea cu estimarea publicată în octombrie arată cât de mult s-au schimbat așteptările în șase luni.

Anul estimat Estimarea din aprilie, creștere anuală Estimarea din octombrie, creștere anuală 2026 2,4% aproximativ 10% 2027 1,3% aproximativ 7%

Pentru bugetul unei familii, prețul pe kilogram sau pe litru și bonurile păstrate de la o lună la alta arată ce produse îi măresc efectiv cheltuielile. Procentul mondial nu poate fi aplicat direct la un bon vechi pentru a afla cât va costa următorul coș de cumpărături.

Banca Mondială arată că transporturile de cereale perturbate, fenomenul El Niño și costurile mai mari ale combustibililor și îngrășămintelor pot împinge prețurile peste prognoza actuală.