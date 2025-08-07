Sistemul financiar secret al Hamas. Cum plătește 30.000 de angajați în plin război

Sistemul financiar secret al Hamas. Într-o Gaza devastată de conflict, cu infrastructura distrusă și economia paralizată, un aspect pare să sfideze toate așteptările: Hamas continuă să plătească zeci de mii de angajați. Într-un sistem clandestin de salarii, plățile în numerar sunt livrate cu mesaje codificate, în timp ce foametea și malnutriția cresc dramatic. Situația relevă o rețea financiară ocultă care funcționează în pofida asediului și a loviturilor constante ale armatei israeliene.

Hamas: bani în numerar, distribuiți în taină: „Pentru o ceașcă de ceai”

Deși grav afectată militar și politic, conducerea Hamas a reușit să mențină un mecanism de plată în numerar care susține în continuare aproximativ 30.000 de funcționari, cu o sumă totală estimată la 7 milioane de dolari. Plata este făcută în tranșe mici, la distanțe mari de timp.

„Trei funcționari au confirmat că au primit recent aproape 300 de dolari fiecare. Se crede că aceștia fac parte dintr-un grup mai larg de angajați care continuă să încaseze maximum 20% din salariul de dinaintea războiului, o dată la aproximativ 10 săptămâni.”

Inflația galopantă transformă aceste sume în simboluri, fără valoare reală. Într-un teritoriu în care un kilogram de făină ajunge la 80 de dolari, banii devin aproape inutili, iar procesul de ridicare a salariului este un risc de viață și de moarte. Israelul vizează constant centrele de distribuție, iar angajații Hamas primesc notificări criptate despre locurile unde pot merge „să bea un ceai cu un prieten”. Acolo, un străin le înmânează un plic și dispare.

„De fiecare dată când plec, îmi iau rămas bun de la soție și copii. Știu că e posibil să nu mă mai întorc. Mai multe atacuri israeliene au vizat punctele de distribuție. Am supraviețuit unuia, într-o piață aglomerată din orașul Gaza”, a spus el.

Salarii în bancnote uzate și distribuție inegală a ajutoarelor

Departe de un sistem organizat, plățile se fac în bancnote deteriorate, care nu mai sunt acceptate în comerț. Unii angajați se plâng că banii primiți sunt aproape inutilizabili.

„Am primit 1.000 de șekeli (aproximativ 300 de dolari) în bancnote vechi, deteriorate, niciun comerciant nu le acceptă. Doar 200 de șekeli au fost utilizabili. Restul… sincer, nu știu ce să fac cu ei. După două luni și jumătate de foamete, ne plătesc în bani zdrențuiți.”

Pe lângă salarii, Hamas distribuie și ajutoare – însă doar anumitor familii. În lipsa unei rețele transparente, pachetele cu alimente ajung prioritar la membrii sau apropiații organizației. Această favoritism provoacă tensiuni uriașe în rândul populației civile.

„Când foametea s-a agravat, copiii mei plângeau nu doar de durere, ci și când îi vedeau pe vecinii noștri, membri Hamas, primind saci de făină și pachete cu alimente. Nu sunt ei cei care au declanșat toată suferința asta? De ce nu s-au gândit la hrană, apă și medicamente înainte de aventura din 7 octombrie?”, a spus Nisreen Khaled, o văduvă cu trei copii.

Fonduri ascunse, taxe pe țigări și revolta din interior

Cum reușește Hamas să alimenteze acest sistem? Potrivit unui oficial cu acces la structurile financiare ale grupării, înainte de atacul din 7 octombrie 2023, Hamas ar fi ascuns 700 de milioane de dolari în numerar și milioane de șekeli în tuneluri subterane. Fondurile ar fi fost supravegheate de liderii Yahya și Mohammed Sinwar.

„Rămâne totuși un mister cum reușește Hamas să plătească în continuare salariale, având în vedere distrugerea unei mari părți a infrastructurii sale administrative și financiare.”

Sistemul este susținut și prin taxe aplicate importurilor, vânzarea de țigări la prețuri speculative și sprijin extern. Qatar și Iran sunt principalii susținători financiari, în timp ce Frăția Musulmană a alocat 10% din bugetul său către Hamas, potrivit unui oficial egiptean. În timpul conflictului, un pachet de țigări a ajuns de la 5 dolari la peste 170.

Chiar și în mijlocul războiului, Hamas continuă să colecteze taxe și să distribuie alimente, dar numai în rețele închise. Faptul că liderii Hamas își prioritizează propriii membri a generat un val de revoltă din partea populației, care simte că este ignorată și sacrificată în numele unei cauze în care tot mai puțini cred.