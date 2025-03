Stațiile STB din Bucureşti vor fi redenumite. Anunțul lui Nicușor Dan

„91 de staţii STB vor primi denumiri noi, mai precise, care reflectă zonele unde sunt amplasate. Modificările vor fi implementate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) în perioada 3 martie – 1 mai 2025”, a transmis primarul Capitalei.

Nicușor Dan a explicat că schimbarea denumirilor stațiilor STB va oferi bucureștenilor o experiență de transport mai intuitivă și mai ușor de navigat. De asemenea, noile denumiri vor include referințe către stațiile de metrou pentru o mai bună orientare.

Printre modificările anunțate, stația „Chimopar” va deveni „Bd. Theodor Pallady”, „Policolor” va fi redenumită „M Nicolae Teclu”, iar „Pasaj Victoria” va purta numele „Spitalul Grigore Alexandrescu”.

Lista completă a staţiilor se regăseşte pe site-ul Primăriei Capitalei – www.pmb.ro.

Nicușor Dan are linie telefonică proprie

Pe 1 martie, Nicușor Dan a anunțat lansarea unui număr de telefon prin care cetățenii îi pot trimite mesaje, promițând că va răspunde personal acestora. Primarul a precizat că intenționează să folosească acest canal de comunicare și în cazul în care ajunge la Cotroceni.

”Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a mai spus el.”Haideţi să stăm de vorbă. Vă aştept mesajele pe WhatsApp, la 0744266839. Împreună ducem acest număr de telefon şi la Cotroceni”, a transmis Nicuşor Dan.

Așteaptă mesajele românilor pe WhatsApp

Nicușor Dan a anunțat că va primi mesajele cetățenilor prin WhatsApp și că, în anumite cazuri, va răspunde și la apeluri. De asemenea, edilul a precizat că va deschide un canal prin care va transmite informații direct către public.

„Să ştiţi că am o o veste importantă să vă dau. Am deschis un număr de telefon, o să primesc pe WhatsApp mesajele dumneavoastră şi o să şi răspund la unele telefoane şi de asemenea un canal pe care noi să transmitem informaţii. Am de gând să îl iau cu mine la Cotroceni”, a spus primarul.