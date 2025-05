Toți șoferii trebuie să plătească această taxă! Termenul limită e 30 iunie

O taxă locală controversată, impusă de Consiliul Local Giurgiu prin Hotărârea nr. 27/2025, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul cetățenilor. Asociația „Inițiativa Civică Giurgiu” a inițiat un proces colectiv împotriva acestei măsuri, considerată nedreaptă și nelegală, atrăgând sprijinul a peste 1.100 de persoane din municipiu.

Conform reglementării adoptate în februarie, proprietarii de autoturisme care nu beneficiază de un loc de parcare în proprietate sau închiriat sunt obligați să achite anual o taxă specială, destinată dezvoltării urbane. Suma variază în funcție de tipul vehiculului:

Termenul limită de plată este 30 iunie, iar neachitarea atrage penalități.

Reprezentanții asociației civice care au inițiat acțiunea juridică susțin că măsura este discriminatorie și impune o povară fiscală nejustificată asupra cetățenilor.

„Azi am demarat procedura juridică şi am depus la instanţă cererea de chemare în judecată a primăriei Giurgiu în Procesul Colectiv iniţiat de noi pentru anularea celebrei taxe auto, ce este total ilegală! Numărul total de participanţi la acest proces, sub o formă sau alta, este de 1128 de persoane!”, au transmis organizatorii printr-un comunicat.