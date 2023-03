Ucraina anunță sancțiuni împotriva senatoarei Diana Șoșoacă: “O amenințare la adresa securității naționale”

Ucraina a anunțat vineri că inițiază impunerea de sancțiuni împotriva senatorului Diana Șoșoacă, ca “persoană care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”. Reacția Kievului vine după ce senatoarea a depus un proiect de lege prin care cere ca România să anexeze mai multe teritorii din Ucraina.

Reacția Ucrainei a venit prin intermediul purtătorului de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, care acuză “un exemplu clasic din cartea de metodologie a revanșismului rusesc”.

Proiectul de lege prezentat de Șoșoacă cerea anexarea de către România a următoarelor teritorii care acum fac parte din Ucraina: Bucovina de Nord, Herța, Bugeacul (Cahul, Bolgrad, Ismail), Maramureșul istoric și Insula Șerpilor.

“Un exemplu clasic din manualul de revanșism rusesc. Condamnăm ferm încercarea de a pune la îndoială integritatea teritorială a Ucrainei, de a submina spiritul de bună vecinătate dintre Ucraina și România. MAE al Ucrainei inițiază impunerea de sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă, ca persoană care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”, a scris vineri Oleg Nikolenko pe Facebook.

Senatorul Diana Șoșoacă a replicat la mesajul transmis de Oleg Nikolenko: “Prin acest atac vicios la adresa mea, Ucraina își dovedește caracterul de stat abuziv și fascist. Prin această amenințare pe care Ucraina mi-o adresează, mă solidarizez de fapt cu minoritatea românească din Ucraina, care este tratată de Kiev ca o amenințare la adresa statului ucrainean, motiv pentru care este desființată sistematic și programatic, într-un proces de epurare etnică și ucrainizare forțată care amintește de Germania nazistă”.

“Cum îndrăznește Ucraina să amenințe un senator al statului român pentru o propunere legislativă? De când decide Ucraina ce se întâmplă în Parlamentul României? Este România un stat ocupat de Ucraina și noi nu am aflat? Da, este adevărat că Ucraina este ocupantul unor teritorii românești pentru care mă lupt să revin în sânul patriei, dar de când are Kievul dreptul de veto asupra politicii României? Această amenințare a Ucrainei la adresa mea arată intenția acestui stat de a-i elimina și fizic pe cei care se opun politicii naziste a Kievului. Prin declarația MAE ucrainean, este clar că am devenit ținta numărul unu a criminalilor ucraineni. Dar acest lucru nu face decât să confirme justețea propunerii mele legislative de retrocedare către România a teritoriilor deținute abuziv de Ucraina!”, a adăugat ea.

Fost senator AUR, Șoșoacă este cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse și pentru propaganda sa antiucraineană. Prin ultima sa inițiativă, Șoșoacă susține public discursul fostului președinte al Rusiei, Dimitri Medvedev, care a declarat încă din vara anului trecut că România ar dori să anexeze teritorii din Ucraina.

Mai mult, Șoșoacă este un bun prieten al ambasadorului rus la București, ale cărui invitații le-a onorat de fiecare dată. În ultima sa vizită la reprezentanța Kremlinului de la București, fostul senator al UR a mers să sărbătorească “rezultatele operațiunii speciale” din Ucraina.

Inițiativa legislativă se înscrie în liniile oficiale ale discursului Moscovei, care a încercat, după izbucnirea războiului, să convingă opinia internațională că și alte state vecine Ucrainei ar dori să pornească un conflict cu aceasta pentru recuperarea teritoriilor care au fost, în trecut, în componența lor.

Diana Șoșoacă a declanșat un scandal uriaș în anul 2021, când, împreună cu soțul ei, a atacat o echipă Rai Uno care se afla în România pentru a realiza niște interviuri.

