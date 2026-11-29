Guvernul a schimbat, prin OUG nr. 47/2026, cine poate aproba cheltuieli salariale mai mari și angajări la regiile și societățile controlate de stat în 2026. Pentru angajați, ordonanța nu aduce o mărire automată a salariului: fiecare măsură are nevoie de aprobare, iar creșterea se poate acorda numai de la data acelei aprobări.

Schimbarea privește atât companiile aflate sub autorități centrale, cât și pe cele ale autorităților locale. Pentru cine caută un loc de muncă la una dintre ele, legea permite ocuparea unor posturi rămase libere și înființarea altora, dar nu deschide automat angajări la toate companiile de stat.

Cât pot crește cheltuielile salariale

OUG nr. 47 din 26 noiembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi, permite creșterea cheltuielilor salariale față de nivelul realizat în 2025. Limita este dată de creșterea medie a prețurilor prognozată pentru 2026. Un memorandum al Guvernului privind TURSIB, bazat pe prognoza de toamnă 2025, folosește valoarea de 6,5%. Procentul nu este trecut ca cifră fixă în ordonanță și nu reprezintă o majorare de 6,5% a salariului fiecărui angajat.

Compania trebuie să justifice cheltuiala, să obțină aprobarea autorității care o are în grijă și să își modifice bugetul până la sfârșitul lui 2026. Nici într-o lună creșterea cheltuielilor nu poate depăși limita dată de indicele prognozat. Actul de aprobare trebuie să arate suma, procentul și data de la care se acordă creșterea.

Regulile modificate din OUG nr. 89/2025 cer ca operatorul să nu fi avut pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și să nu le prevadă pentru 2026. Dacă le are, trebuie să prevadă reducerea pierderilor cu cel puțin dublul sumei puse deoparte pentru majorarea salarială și reducerea restanțelor cu cel puțin 20%. O companie care primește subvenții trebuie să acopere creșterea din veniturile proprii, nu din subvenție.

Ce posturi pot fi ocupate sau create

Companiile pot ocupa posturile care erau vacante la sfârșitul lui 2025, prin procedurile lor de angajare. Pot înființa posturi noi numai dacă își dezvoltă activitatea. Și pentru aceste măsuri sunt necesare justificarea, aprobarea și modificarea bugetului până la sfârșitul anului; actul de aprobare trebuie să precizeze câte posturi vacante sunt ocupate și câte posturi noi sunt create.

La companiile aflate sub autorități centrale, aprobarea se dă prin ordinul ministrului sau al conducătorului autorității responsabile. La cele locale, este nevoie de o hotărâre a consiliului local sau județean, la propunerea autorității care răspunde de buget. Până la OUG nr. 47/2026, aceste măsuri treceau printr-un memorandum aprobat de Guvern.

Ce se întâmplă cu aprobările mai vechi

Dimensiunea vechii proceduri se vede în aprobările pentru 47 de operatori locali relatate în mai 2026 de Profit.ro: măsurile însumau 168,7 milioane de lei și priveau, între altele, ocuparea a 1.241 de posturi vacante și crearea a 376 de posturi. Printre operatorii menționați se aflau Apavil Vâlcea, Multi-Trans Covasna, Compania de Apă Arad și Apă Canal Ilfov. Acestea sunt aprobări anterioare noii ordonanțe, nu angajări anunțate în baza ei.

Memorandumurile aprobate deja de Guvern rămân valabile. Cererile pentru care Guvernul nu aprobase încă memorandumul trec la autoritatea responsabilă de companie și pot fi soluționate pe baza documentelor întocmite. Pentru măsurile aprobate prin noua procedură, companiile trebuie să își modifice bugetele până la 31 decembrie 2026.