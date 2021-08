Un om de știință susține că moartea nu există: „Este doar iluzia conștiinței noastre”

În aceste vremuri, când vine vorba despre misterele universului și ale vieții umane, cel mai mare mister despre care mulți sunt curioși, este moartea. Religiile au numit moartea singurul adevăr, iar viața de apoi ca dar. În schimb, doctorul american Robert Lanza susține că moartea este doar o iluzie a conștiinței noastre.

Autorul american dezvăluie într-o nouă carte că întreaga realitate este doar un construct mental al stării noastre de conştienţă.

Lanza numește aceste fenomen biocentrism – teoria care susține că viaţa este cea care creează Universul, nu invers. Viaţa este cauza, nu un simplu efect al unor procese chimice. Toate obiectele, dar şi spaţiul şi timpul, sunt forme ale percepţiei umane.

În teoriile sale, Lanza a declarat pentru Huffington Post că biocentrismul arată că spațiul și timpul sunt doar niște instrumente, pe care mintea noastră le folosește pentru a țese informații împreună, într-o experiență cuprinzătoare, ca un limbaj pentru conștiință.

El crede cu tărie că moartea nu există, iar singurul motiv pentru care ne simțim „vii” este datorită energiei cu care funcționează creierul nostru.

Într-un exemplu destul de comun, Lanza numește moartea ca și cum s-ar termina un serial TV. Puteți experimenta diferite povești, diferite personaje și, desigur, diferite finaluri din vasta bibliotecă pe care universul o deține și la sfârșitul acestora, sunteți tot voi, susține doctorul american.

În opinia acestuia, când murim, există o pauză în conexiunea liniară de timp și loc. Și în mod ciudat, spune el, conceptul nostru liniar de timp nu înseamnă nimic pentru natură.

În acest sens, Robert Lanza şi-a expus ideile într-o carte, intitulată „Biocentrism: How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the Universe”.