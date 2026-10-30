Acțiunile Intel au scăzut cu aproape 17% în tranzacțiile de după închiderea bursei din 29 octombrie 2026, potrivit Ziarului Financiar. Pentru cei care dețin acțiunile, scăderea schimbă prețul la care le-ar putea vinde în acel moment. Nu înseamnă însă că fiecare investitor a pierdut 17% din suma investită: rezultatul depinde de prețul la care a cumpărat.

Reacția a venit după ce Intel a estimat venituri între 15 și 16 miliarde de dolari pentru ultimul trimestru din 2026. În comunicatul privind rezultatele din 29 octombrie 2026, Intel a prognozat pentru trimestrul al patrulea din 2026 venituri între 15,0 și 16,0 miliarde de dolari. Analiștii se așteptau la aproximativ 17 miliarde de dolari. Prognoza companiei este, astfel, cu 1 până la 2 miliarde de dolari mai mică, adică cu aproximativ 5,9% până la 11,8% sub estimarea analiștilor.

Scăderea de aproape 17% a fost consemnată de Ziarul Financiar în seara anunțului. Quartz a indicat peste 22% într-o relatare ulterioară, publicată tot pe 29 octombrie. Niciunul dintre aceste procente nu este prețul de închidere al ședinței obișnuite de bursă.

Ce a câștigat Intel înainte de această prognoză

Rezultatele publicate pe 29 octombrie sunt pentru trimestrul încheiat la 26 septembrie 2026. Veniturile au fost cu 21% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, dar profitul net a fost cu 18% mai mic.

Perioada Indicatorul Valoarea (miliarde de dolari) Trimestrul încheiat la 26 septembrie 2026 Venituri 16,513 Trimestrul încheiat la 26 septembrie 2026 Profit net atribuibil Intel 3,320 Trimestrul încheiat la 26 septembrie 2026 Profit ajustat Aproximativ 2,8 Ultimul trimestru din 2026 Venituri estimate de Intel Între 15 și 16 Ultimul trimestru din 2026 Venituri așteptate de analiști Aproximativ 17

Profitul raportat pentru trimestrul încheiat în septembrie a fost de 0,60 dolari pe acțiune. După ajustările folosite de companie, a fost de 0,52 dolari pe acțiune. Pentru ultimul trimestru, Intel estimează o marjă brută de 37,1%, adică partea din venituri rămasă după costul direct al produselor; valoarea ajustată este de 38,0%.

Directorul financiar David Zinsner a indicat că încetinirea vânzărilor de calculatoare personale va continua cel puțin în prima jumătate a anului 2027. Prognoza de venituri privește ultimul trimestru din 2026, nu rezultatele deja obținute în trimestrul încheiat în septembrie.

Ce verifică deținătorii de acțiuni

Anunțul Intel nu obligă acționarii să vândă. Pentru a vedea ce înseamnă mișcarea bursei în propriul cont, deținătorii pot verifica la broker, în această ordine:

Numărul de acțiuni deținute și prețul la care au fost cumpărate.

Prețul de la închiderea ședinței obișnuite și cotația din tranzacțiile de după închidere.

Comisioanele și regulile brokerului pentru ordinele plasate în afara programului obișnuit.

Următoarea ședință obișnuită de bursă va avea propria cotație, distinctă de procentele consemnate în tranzacțiile de seară.