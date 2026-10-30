Concedierile în România au crescut cu 26% în primele zece luni din 2026 față de aceleași luni din 2025, relatează Observator News, care atribuie cifra Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Pentru angajații concediați contează două termene diferite: cel pentru contestarea deciziei și cel pentru a primi indemnizația de șomaj de la data încetării contractului.

Observator News a publicat cifra la 29 octombrie. Datele ANOFM obținute de Economedia acoperă însă doar perioada ianuarie-august 2026; pentru procentul pe zece luni nu a fost identificat un tabel sau un comunicat național al agenției.

Potrivit datelor ANOFM publicate de Economedia, în ianuarie-august 2026 au fost concediate colectiv 10.451 de persoane. În aceeași perioadă, 208 angajatori au anunțat intenția de a concedia în total 22.146 de persoane. Aceștia sunt angajați vizați de anunțuri, nu persoane deja concediate, astfel că cele două cifre nu se adună.

În ianuarie-august 2025, au fost concediate colectiv 8.251 de persoane, iar anunțurile angajatorilor vizau 17.201. În primele opt luni din 2026 au fost, așadar, cu 2.200 mai multe concedieri colective încheiate decât în aceeași perioadă din 2025, o creștere de aproximativ 26,7%. Această comparație privește doar concedierile colective; procentul de 26% relatat pentru zece luni nu arată, singur, câte concedieri individuale au avut loc.

Unde s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă

În datele ANOFM pentru ianuarie-august 2026, Bucureștiul a avut cele mai multe concedieri colective încheiate. Tabelul arată și câteva dintre activitățile afectate în fiecare zonă.

Zonă Concedieri colective încheiate (persoane) Activități afectate (persoane)
București 3.583 Jocuri și pariuri: 1.265; secretariat: 584; repararea și instalarea utilajelor: 416
Constanța 1.424 Fabricarea altor mijloace de transport: 1.011
Hunedoara 899 Fabricarea echipamentelor electrice: 269
Timiș 516 Fabricarea autovehiculelor: 317
Bihor 447 Fabricarea autovehiculelor: 195

Ce trebuie să primească angajatul concediat

Potrivit Codului muncii, în vigoare la 30 octombrie 2026, angajatorul care desființează un post trebuie să îl elimine în fapt și să aibă un motiv real și serios. Angajatul trebuie să primească un preaviz de cel puțin 20 de zile lucrătoare. Decizia de concediere se comunică în scris și cuprinde motivele și durata preavizului; în cazul unei concedieri colective, ea cuprinde și criteriile după care au fost aleși angajații concediați.

Înaintea unei concedieri colective, angajatorul trebuie să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților și să înștiințeze agenția de ocupare a forței de muncă și inspectoratul de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor. Tot angajatorul trebuie să elibereze actele necesare pentru cererea de șomaj.

Ce poate recupera angajatul

Un angajat poate cere anularea concedierii dacă măsura încalcă legea. Dacă instanța îi dă dreptate, angajatorul poate fi obligat să îi plătească salariile pe care le-ar fi primit între timp, actualizate potrivit legii. Angajatul poate cere și reintegrarea la locul de muncă. Avocata Ana Maria Boboc arată că pentru contestarea concedierii nu se plătește taxă judiciară de timbru.

Pașii după primirea deciziei

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