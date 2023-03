Un sarcofag roman vechi de 1.700 de ani, a fost distrus din greșeală într-un cimitir din România

Un sarcofag rar, vechi de 1.700 de ani, cu o inscripție datând din secolul al II-lea și cu chipul Meduzei sculptat în piatră, a fost distrus de un excavator în cimitirul din Alba Iulia, România.

Un rezident local, care a înțeles că ar putea fi vorba de o descoperire arheologică majoră, a raportat incidentul. Când arheologii au ajuns la fața locului, au fost consternați să constate că sarcofagul vechi de 1.700 de ani fusese distrus, iar fragmente istorice erau împrăștiate în toată zona.

Muncitorul care a distrus sarcofagul extindea cimitirul din Alba Iulia când a dat peste niște bolovani. Neștiind ce sunt, bărbatul a continuat să sape și să extragă bucățile de piatră cu excavatorul. Un localnic a făcut câteva fotografii și le-a trimis reprezentanților Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

„Ne-am uitat la fragmentele de pe sol și am descoperit o serie de elemente care ne-au dus la concluzia că avem de-a face cu un sarcofag. Sunt bucăți din capacul sarcofagului și din sicriu. Un sarcofag roman din piatră cuprindea două ‘operculum’ și ‘arca’. Există bucăți din sicriu și din capac, care are patru sferturi de sferă la colț. (…) Avem, de asemenea, decorul sculptural cu chipul Gorgonei Medusa. Este un decor tipic pentru atelierele din Alba Iulia, este reprezentat și în alte monumente funerare, dar este o raritate”, a declarat George Bounegru, expert în arheologie funerară la Muzeul Național din Alba Iulia, într-o declarație pentru Alba24.ro.

Potrivit arheologilor, sarcofagul ar fi avut o lungime de aproximativ 2,5 metri și ar fi aparținut unui bărbat pe nume Claudius (CL), care a trăit 30 de ani. „Dedicația a fost pusă de „coniux”, forma de „coniugi”, care în latină înseamnă „soția defunctului””, au explicat specialiștii.

„Ne aflăm într-o situație nefericită. Ne aflăm într-o zonă protejată din punct de vedere arheologic. Este un sit de categoria A. Legea prevede și spune clar că atunci când se descoperă vestigii arheologice, se opresc lucrările și se anunță autoritățile”, spune Matei Drîmbărean, directorul Direcției Județene de Cultură Alba.

Ministrul Culturii merge mai departe și spune că era nevoie de o săpătură arheologică preventivă, de care administratorii cimitirului nu au ținut cont.

„Ei trebuie să facă cercetări preventive sau, dacă nu pot face acest lucru din motive obiective, trebuie să facă săpăturile sub supravegherea unui arheolog. Au fost avertizați că trebuie să facă acest lucru și nu au făcut-o, acum responsabilitatea este a lor”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, la Digi24.

Nu se pot reconstitui prea multe lucruri din sit acum. „O grămadă de pietre undeva pe aici, ceva, o inscripție, un nume care poate fi parțial reconstituit, o persoană (pe nume) Claudius, despre care știm că a trăit 36 de ani”, a spus Bounegru.

