Voucherele de vacanță pentru angajații din sectorul privat vor costa bugetul României 0,42% din PIB

În România, liderul grupului social-democrat (PSD) din Senat, Radu Oprea, a declarat, pe 21 martie, că voucherele de vacanță pentru cei 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, propuse printr-un proiect de lege aflat în dezbatere, ar avea un impact bugetar de aproximativ 6 mld. lei (1,2 mld. euro), adică 0,42% din PIB, informează G4media.ro.

Într-o notă mai optimistă, deputatul liberal (PNL) Eugen Țapu-Nazare a subliniat că această măsură se va dovedi a fi o investiție care va duce la creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 1%.

Parlamentarii din partidul coaliției de guvernare au decis ca începând cu 2024, an super-electoral, statul să distribuie vouchere de vacanță tuturor angajaților, inclusiv celor din sectorul privat, “astfel încât să reducă discriminarea”.

Un grup de parlamentari din partidele aflate la guvernare în România a elaborat un proiect de lege prin care tuturor angajaților din țară, inclusiv celor din companiile private, li se vor prelungi de la bugetul de stat vouchere de vacanță începând cu anul 2024.

“Considerăm că acest mecanism (care există în sectorul public) poate fi extins și pentru cei aproximativ 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, astfel încât aceștia să beneficieze de vouchere de vacanță finanțate de la bugetul de stat, în valoare de 1.450 de lei pe an, din sumele pe care le contribuie deja sub formă de impozit pe venit și/sau contribuții de asigurări sociale”, se arată în memoriul redactat odată cu proiectul de lege.

