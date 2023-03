WANdisco lovește Londra când este jos

Era greu de imaginat că fluxul de știri se înrăutățește pentru Londra ca piață de capital în această săptămână. WANdisco a reușit.

Compania de software listată la Aim, cu mândrie dublu sediu în Sheffield și San Ramon, California, a declarat luni că are în vedere o listă suplimentară în SUA.

Grupul, cu o valoare de piață de aproximativ 900 de milioane de lire sterline, face aceste zgomote de aproximativ șase ani și, sincer, într-o altă săptămână nimeni nu ar fi acordat prea multă atenție.

Cu toate acestea, pe fondul știrilor că grupul de materiale de construcții CRH își va muta lista în SUA și suckerpunch că SoftBank va opta pentru o listă numai în SUA pentru Arm, s-a simțit ușoară deplasare către vest a uneia dintre recoltele de companii tehnologice listate din Marea Britanie. ceva de lovitură.

Dar hei, majoritatea veniturilor WANdisco provin din SUA. Compania îi ajută pe clienți să mute rapid și în siguranță cantități mari de date între diferite sisteme și se pare că trăim în ceea ce fondatorul și șeful David Richards numește „era activării datelor”. Ni s-a spus în mod repetat companiile de tehnologie cu o creștere mare, au o evaluare mai bună în Statele Unite.

Nu de data asta. Joi, compania a declarat că a pierdut aproximativ 60% din veniturile estimate pentru anul trecut. După ce a descoperit „nereguli semnificative, sofisticate și potențial frauduloase” la comenzi, „așa cum sunt reprezentate de un angajat senior de vânzări”, compania crede că vânzările ar putea fi de până la 9 milioane de dolari, comparativ cu cele 24 de milioane de dolari așteptate.

Cum ar putea o persoană să umfle sau să creeze 15 milioane de dolari în non-venituri fără ca nimeni să observe a rămas inexplicabil, dar nu spune nimic bun despre controalele interne ale WANdisco. Acțiunile companiei, care au crescut între 200 și 400 p în cea mai mare parte a ultimilor doi ani, au decolat brusc în toamna anului trecut. Acum suspendate, ei s-au triplat de la începutul lunii noiembrie după o serie de anunțuri optimiste despre câștiguri de contracte.

A existat „cel mai mare contract vreodată” de 25 de milioane de dolari cu o companie din „top 10 de comunicații” în septembrie; „acordul record de 31 de milioane de dolari” cu un „furnizor global de telecomunicații de nivel 1” fără nume în decembrie; apoi contractul de 12,7 milioane de dolari cu un „producător global de automobile cu sediul european” a anunțat două zile mai târziu. Compania investighează, dar spune că „nu are încredere” în conducta sa de rezervări și a semnalat „probleme semnificative de continuitate a funcționării”.

Toate acestea se simt ca cele mai mari lovituri ale deficiențelor reputaționale. Piața juniori din Londra, Aim, a fost respinsă în mod memorabil drept „un cazinou” de către un organism de reglementare din SUA în 2007 (când a reușit să atragă listele din SUA). Piața în creștere și-a găsit un „echilibru bun” în ceea ce privește standardele.

Londra are, de asemenea, istorie cu grupuri de software și venituri îndoielnice, cum ar fi consecințele după achiziționarea Autonomy de către Hewlett-Packard. Pentru dreptate, declarația WANdisco nu a oferit niciun indiciu că problema contabilă este problema aici. Compania a trecut la un model de „commit-to-consume”, în care clienții semnează acorduri de afaceri de mai mulți ani. Dar unele dintre contractele voluminoase anunțate anul trecut au fost unice, în care vânzările ar fi recunoscute în avans. Nu este clar cât de mult din cele 127 de milioane de dolari ale companiei în rezervări făcute anul trecut (în creștere cu doar 967% față de 2021) rămâne în domeniul realului.

Un fulger pentru Londra? WANdisco sugerează că nu aveți nevoie de o prezență pe piața bursieră din SUA pentru a absorbi pe deplin cultura „fake it til you make it” a Silicon Valley. Fondatorul Richards, care a fost exclus de consiliu în 2016 pentru a reveni doar câteva zile mai târziu, anul trecut a stabilit piața totală adresabilă a companiei, sau TAM, la 14 miliarde de dolari. Într-un interviu publicat săptămâna aceasta, el a spus că compania nu are concurență în domeniul mișcării datelor live: „avem 100% cotă de piață”. El a adăugat: „Zece oameni de vânzări pentru întreprinderi au atras rezervări de 127 de milioane de dolari. Credem că putem ajunge la un miliard de dolari de rezervări cu 20 de agenți de vânzări și să fim cea mai profitabilă companie pe care a văzut-o lumea vreodată.”

Sursa – www.ft.com