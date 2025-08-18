Wizz Air dă lovitura: 15 noi rute internaționale din România! Vezi destinațiile

Wizz Air își consolidează poziția de lider pe piața zborurilor low-cost din România prin lansarea a 15 rute noi, disponibile de pe aeroporturile din București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov.

Pasagerii români vor putea călători către destinații tot mai diverse din Europa și Africa de Nord, compania aeriană vizând atât rute populare de city-break, cât și legături către centre economice și culturale importante.

Rute noi Wizz Air din București și Cluj-Napoca

De pe Aeroportul Otopeni, începând cu 26 octombrie, vor fi disponibile curse către Berlin (Germania), operate de cinci ori pe săptămână, către Praga (Cehia), cu patru frecvențe săptămânale, și către Bordeaux (Franța), cu zboruri miercurea și duminica. Tot din București, pe 27 octombrie se adaugă ruta spre Turku (Finlanda), iar din 31 martie 2026, pasagerii vor putea ajunge direct și în Faro (Portugalia).

Cluj-Napoca va beneficia de conexiuni noi către Marrakesh (Maroc), din 26 octombrie, operate joia și duminica, dar și către Stockholm Skavsta (Suedia), cu frecvențe diferite pentru sezonul de iarnă și vară. Din 28 octombrie se deschide și ruta spre Oslo Sandefjord Torp (Norvegia), iar din 29 martie 2026 clujenii vor zbura spre Milano Malpensa (Italia), de patru ori pe săptămână.

Iași: legături noi cu Europa de Vest

Începând cu 27 octombrie, ieșenii vor putea zbura spre Copenhaga (Danemarca), în două frecvențe săptămânale, ajustate în funcție de sezon. Din 28 octombrie, două noi rute vor lega Iașul de Praga (Cehia) și Valencia (Spania), cu zboruri marțea și sâmbăta. În plus, din 9 decembrie, o conexiune cu Pescara (Italia) va completa oferta, cu plecări tot marțea și sâmbăta.

Brașov: deschidere către Italia

Brașovenii vor beneficia, din 28 octombrie, de zboruri directe către Milano Malpensa (Italia), operate marți, joi și sâmbătă. De asemenea, din 27 ianuarie 2026 va fi lansată și ruta spre Roma Fiumicino (Italia), cu trei zboruri pe săptămână.

În prezent, Wizz Air are disponibile 228 de rute din România, operate de pe 13 aeroporturi, către 85 de destinații din 27 de țări. Compania, prezentă de 19 ani pe piața locală, a dezvoltat opt baze operaționale și are peste 1.600 de angajați în România, consolidându-și statutul de cel mai important operator low-cost din regiune.