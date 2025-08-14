Iași se conectează cu inima Europei. Patru destinații noi intră pe harta Wizz Air

Compania aeriană Wizz Air își extinde operațiunile pe Aeroportul din Iași, adăugând patru rute atractive care vor facilita legătura directă cu orașe importante din Europa. Pasagerii vor putea zbura spre Praga, Valencia, Pescara și din nou către Copenhaga, după o pauză în programul de zboruri.

Destinații noi și reluarea zborurilor către Copenhaga

Începând din octombrie, ieșenii vor putea călători direct către Praga (Republica Cehă) și Valencia (Spania), iar din decembrie, și spre Pescara (Italia). Tot în octombrie revin în program cursele către Copenhaga (Danemarca).

Toate aceste rute vor fi operate cu o frecvență de două zboruri pe săptămână, cu tarife pornind de la 99 de lei. Biletele pot fi deja rezervate.

Angajamentul Wizz Air față de piața din România

„Ne-am consolidat şi mai mult prezenţa în România în această vară. Anunţăm acum introducerea a încă patru conexiuni de la Iaşi. Aceste rute adăugate către destinaţii din întreaga Europă evidenţiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăţi conectivitatea, de a sprijini creşterea regională şi de a oferi şi mai multe opţiuni de călătorie accesibile pasagerilor noştri ieşeni”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași, a subliniat că aceste rute au fost mult așteptate și propuse în cadrul discuțiilor cu operatorii aerieni, fiind o completare importantă a rețelei actuale.

Iașul, un hub în creștere pentru Nord-Estul României

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, consideră că aceste noi conexiuni cu Danemarca, Cehia, Spania și Italia vor consolida rolul aeroportului ca hub regional.

„Fiecare nouă rută este o punte de legătură între oameni, idei şi oportunităţi. Extinderea reţelei noastre de destinaţii este o investiţie în viitorul regiunii, în deschiderea către Europa şi în consolidarea rolului Iaşului ca poartă de intrare şi ieşire din Moldova spre întreaga lume. Este încă un pas pe care îl facem împreună pentru ca judeţul nostru să fie un loc mai conectat, mai vizibil şi mai puternic. Europa vine mai aproape de noi, iar Iaşul ajunge mai departe”, a afirmat acesta, conform news.ro.