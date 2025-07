Într-un nou efort de a proteja tinerii din mediul online, YouTube introduce un sistem avansat de estimare a vârstei utilizatorilor prin inteligență artificială. Platforma vrea astfel să identifice conturile minorilor care nu și-au declarat vârsta reală și să limiteze expunerea acestora la conținut și reclame neadecvate. Noua măsură va fi lansată începând cu 13 august, mai întâi în Statele Unite, conform Business Standard.

YouTube activează inteligența artificială pentru a depista minorii. Ce se schimbă pentru utilizatori și creatori

Sistemul se bazează pe o tehnologie de analiză comportamentală, care evaluează date precum istoricul de activitate și vechimea contului pentru a aproxima vârsta utilizatorilor. Dacă algoritmul deduce că o persoană are sub 18 ani, contul acesteia va intra automat sub incidența unor măsuri stricte de protecție.

Potrivit Business Standard, “utilizatorii identificați ca minori vor fi notificați și vor avea posibilitatea de a-și verifica vârsta prin mai multe metode, dacă consideră că estimarea este incorectă.” Măsurile de protecție includ:

limitarea conținutului la materiale nepersonalizate;

activarea implicită a funcțiilor de bunăstare digitală;

notificări despre confidențialitate la momentul încărcării de conținut;

reducerea recomandărilor de conținut potențial inadecvat.

Aceste măsuri sunt deja aplicate conturilor în care utilizatorul s-a identificat ca fiind minor la momentul creării.

Impactul asupra creatorilor de conținut

Modificările vor influența atât creatorii de conținut, cât și audiențele acestora. Unii utilizatori care generează venituri pot fi reclasificați ca minori, ceea ce înseamnă:

încărcările vor fi setate implicit ca private;

vor exista restricții în privința cadourilor primite în transmisiunile live de tip vertical.

Conform sursei citate, “noua tehnologie poate afecta veniturile creatorilor, deoarece unii spectatori vor fi reclasificați ca minori, ducând la afișarea de reclame nepersonalizate”. În plus, YouTube va adapta instrumentele de analiză pentru ca creatorii să poată urmări mai bine datele de audiență, ținând cont de estimările de vârstă generate de inteligența artificială.

Cum poți contesta estimarea automatizată a vârstei

Utilizatorii care consideră că au fost etichetați greșit ca fiind minori vor avea posibilitatea să-și verifice identitatea folosind una dintre următoarele opțiuni:

carte de identitate;

selfie pentru recunoaștere facială;

card de credit.

YouTube susține că această verificare manuală este complet opțională, dar reprezintă o cale rapidă pentru a reveni la setările anterioare, în cazul în care utilizatorul este major. De asemenea, platforma promite că va continua să dezvolte funcționalități care să asigure un echilibru între confidențialitate, siguranță și monetizare.