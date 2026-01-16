Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat pe 15 ianuarie al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru autostrada A1 Sibiu-Pitești. Suma de 500 de milioane de euro este a doua parte a unui credit total de 1 miliard de euro, aprobat de bancă pentru acest proiect de infrastructură, conform Romania Insider.

Detaliile acordului de finanțare

Creditul de 500 de milioane de euro va finanța o parte din contribuția României la construcția coridorului de transport ce va traversa Carpații. Prin acest acord, BEI își continuă susținerea pentru prima autostradă dintre Sibiu și Pitești, lungă de 122 de kilometri. Finalizarea tronsonului va îmbunătăți conectivitatea regională și națională pentru transportul de mărfuri și persoane.

Finanțarea face parte dintr-un pachet total de până la 1 miliard de euro, aprobat anterior de Consiliul de Administrație al BEI, destinat exclusiv acestui proiect. Resursele sunt menite să ajute la depășirea dificultăților tehnice și financiare asociate construcției.

Structura financiară a proiectului și costurile totale

Costul total al autostrăzii Sibiu-Pitești este estimat la circa 5,5 miliarde de euro. Proiectul beneficiază de finanțare mixtă, națională și europeană. Creditul de 1 miliard de euro de la BEI completează fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană, de aproximativ 1,9 miliarde de euro. Diferența va fi acoperită de la bugetul de stat, a cărui contribuție este susținută parțial de împrumutul BEI. Această schemă de finanțare este necesară pentru respectarea calendarului de implementare.

Ministerul Finanțelor a oferit clarificări privind cadrul financiar printr-un comunicat. „Acordul de finanțare recent încheiat face parte dintr-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro, aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții pentru proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești. Primul contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în octombrie 2025”, se arată în declarația oficială.

Calendarul de implementare și importanța strategică

Lucrările la proiect au demarat în 2020, cu un termen de finalizare pentru cei 122 de kilometri estimat pentru trimestrul patru al anului 2028. Autostrada A1 Sibiu-Pitești este un proiect strategic pentru România și pentru rețeaua europeană de transport. Ea reprezintă segmentul lipsă din Coridorul IV Pan-European, care conectează vestul cu sud-estul Europei. Finalizarea sa va elimina un blocaj major de pe această rută.

Construcția este o lucrare de infrastructură complexă, ce include numeroase tuneluri, viaducte și poduri pentru traversarea Carpaților. După finalizare, autostrada va scurta timpul de călătorie între Muntenia și Transilvania, va crește siguranța rutieră și va stimula economia locală. O conectivitate mai bună va favoriza atragerea de investiții și va facilita accesul companiilor românești la piețele europene.