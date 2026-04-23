Peggy Lynn Marchetti, fiica celebrei cântărețe de muzică country Loretta Lynn, a luat o decizie care i-a șocat pe apropiați. La 61 de ani, a ales să plece în Guadalajara, Mexic, pentru un facelift, ignorând complet avertismentele familiei și prietenilor. Miza financiară a fost uriașă: operația a costat 20.000 de dolari, o treime din prețul pe care sora sa geamănă identică l-a plătit în Nashville pentru o procedură similară.

Nu mă mai recunoșteam în poze

Decizia nu a venit din senin. Peggy a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după moartea mamei sale, în 2022. „Am fost îngrijitoarea mamei mele, Loretta Lynn, după ce a suferit un accident vascular cerebral cu cinci ani înainte de a muri în 2022, la 90 de ani,” povestește ea. Iar presiunea acelor ani și-a spus cuvântul. „A fost o perioadă dificilă, mai ales pentru că a trebuit să o protejez de presă, ceea ce mi-a afectat emoțiile.”

După decesul mamei, a urmat o cădere. „Ca și copil, când mergi alături de o persoană dragă spre moartea sa, este epuizant și pentru tine. Procesul m-a epuizat și a trebuit să fac un pas înapoi și să reevaluez totul după ce a murit,” mărturisește Peggy. A fost momentul în care s-a confruntat cu o realitate dură. „Nu mai experimentasem niciodată depresia, dar am căzut direct în ea. Oamenii îmi făceau poze și, când mă uitam, nu găseam niciuna care să fie bună sau în care să mă recunosc.”

Două lucruri pentru care nu folosești cupoane

În primăvara anului 2023, a decis că are nevoie de o schimbare majoră. Venind din industria de divertisment, ideea unei operații estetice nu a speriat-o. A început să caute chirurgi atât în Nashville, cât și în străinătate, cu o filozofie clară. „Mereu spun că sunt două lucruri în viață la care nu ar trebui să folosești cupoane: o bonă și un facelift.”

Așa l-a găsit pe Dr. Fabián Mendoza, un chirurg din Guadalajara, Mexic. A fost impresionată de rezultatele lui și de faptul că a putut contacta foști pacienți. A rezervat procedura cu mult înainte de a afla costul final. Când a venit nota de plată, surpriza a fost totală. Operația de tip „deep-plane facelift”, care includea și o ședere de două săptămâni într-o casă de recuperare post-operatorie, a costat aproximativ 20.000 de dolari. Prin comparație, sora sa geamănă, Patsy, plătise în Nashville, cu 17 luni înainte, în jur de 60.000 de dolari pentru o intervenție similară.

Diferența era uriașă.

Mai mult, prețul din Mexic era „all-inclusive”, spre deosebire de cel din SUA, unde fiecare procedură (cum ar fi blefaroplastia) era taxată separat. A stat pe lista de așteptare a medicului timp de aproape 2 ani.

„Ai o singură față”

Pe bune, v-ați gândit vreodată câte riscuri își asumă cineva pentru o astfel de economie? Prietenii și familia ei sigur s-au gândit. În perioada de așteptare, mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la călătoria în Mexic. „«Ai o singură față»,” îi spuneau ei. Dar Peggy a rămas fermă pe poziție. „Am continuat să spun că decizia îmi aparține mie, și numai mie.”

Ea a contrazis imaginea unui oraș periculos, descriind Guadalajara drept „un oraș cosmopolit, modern și curat, nu un orășel prăfuit în mijlocul pustiului”. Nu-i chiar așa cum își imaginează unii.

Exteriorul se potrivește cu interiorul

În iunie 2025, însoțită de sora sa Patsy, a plecat în Mexic. Operația a avut loc într-un spital mare, unde a rămas internată timp de 28 de ore. Ulterior, a fost transferată la o casă de îngrijire post-operatorie, un loc cu personal medical, translatori și personal care se ocupa de gătit, curățenie și transportul la programările medicale (un concept tot mai popular în turismul medical).

După șaisprezece zile, timp în care a avut timp și de cumpărături, s-a întors în SUA, documentându-și întreaga călătorie pe contul său de Instagram. Rezultatul? O transformare nu doar fizică, ci și emoțională. „Acum simt că exteriorul meu se potrivește mult mai bine cu interiorul. Nu mi-a fost niciodată frică să spun ce vârstă am, dar mă simt mai tânără și ca vechiul meu eu.”