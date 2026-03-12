Adio, 20 de grade! Un val de aer polar lovește România după 17 martie

Primăvara timpurie, cu temperaturi ce au atins 20 de grade Celsius, ia o pauză bruscă în România. Un curent de aer polar va pătrunde peste țară la mijlocul lunii, aducând o răcire accentuată, ploi și chiar ninsori la munte.

Schimbarea vine după o perioadă de secetă istorică. În prima decadă a lunii martie, media precipitațiilor la nivel național a fost de doar 0,1 litri pe metru pătrat, față de un normal de 41 de litri, conform estimărilor ANM publicate de Hotnews. Meteorologii explică acest fenomen printr-un blocaj atmosferic ce a dominat continentul. Până la schimbare, vremea rămâne caldă în vest și centru, în timp ce regiunile din sud și est se confruntă cu umezeală, ceață și nori joși, în special dimineața.

Ce se întâmplă după 17 martie

Circulația aerului la nivel european se modifică radical după data de 17 martie. O masă de aer polar va pătrunde în țară dinspre nord-estul Europei. Această schimbare va duce la o scădere generalizată a temperaturilor pe întreg teritoriul României. Odată cu răcirea, își vor face apariția și precipitațiile, mult așteptate după perioada secetoasă.

Revin ninsorile la munte

În zonele joase, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie. La munte, însă, răcirea va transforma ploile în ninsori, în special la altitudini mari. Meteorologii avertizează că există posibilitatea depunerii unui nou strat de zăpadă, după ce căldura din ultimele zile a topit zăpada existentă. Vântul se va intensifica pe creste, accentuând senzația de frig.

Riscuri pentru agricultură

Scăderea bruscă a temperaturilor va marca restul lunii martie. Această revenire la valori scăzute, după zile neobișnuit de calde, poate afecta agricultura. Există un risc de îngheț în zonele unde pomii fructiferi au înflorit deja, atrași de vremea blândă de la începutul lunii.