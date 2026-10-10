Comisia Europeană a deschis o investigație împotriva TikTok după primirea unor documente confidențiale de la autoritățile române despre alegerile din 2024, anulate ulterior. Ancheta se desfășoară în baza Digital Services Act (DSA) și vizează posibila influențare a algoritmilor platformei și segmentarea netransparentă a publicului în campania electorală.

Potrivit prezentatorului, Comisia Europeană a spus că primește pentru prima dată astfel de documente de la un stat membru pentru o investigație privind alegerile:. Emisiunea a fost publicată pe 9 octombrie 2026.

În aceeași dezbatere a fost menționată o rezoluție a Parlamentului European referitoare la scrutinul anulat din România și la influențarea acestuia prin rețelele sociale, în special prin TikTok.

Prezentatorul a afirmat și că Bogdan Peșchir, cunoscut pe platformă sub numele Bog PR, avea nivelul 50. El a echivalat acest nivel cu un rulaj de 1 milion de euro pe TikTok.

Luican leagă ascensiunea lui Georgescu de selectarea publicului pe TikTok

Marius Luican, expert de piață, consideră că platforma a fost unul dintre principalele instrumente de comunicare care au contribuit la ascensiunea lui Călin Georgescu, fără să fi fost singurul. Evaluarea sa se bazează pe urmărirea evoluțiilor electorale, a cifrelor și a circulației banilor în perioada respectivă.

În opinia lui, selectarea foarte precisă a destinatarilor mesajelor ar putea indica folosirea unor date colectate și din afara TikTok. Luican a formulat această posibilitate ca ipoteză despre mecanismul campaniei.

Despre segmentare, adică împărțirea publicului în grupuri către care sunt direcționate mesaje, el a declarat la minutul 36:23 al emisiunii de la B1 TV: „ceea ce pot spune ca om care înțeleg strategia și comunicarea, pot spune că au avut un nivel de segmentare așa cum n a avut nimeni în comunicare niciodată. Și de aici discuția aia, tu știi de el? Da, știu, toate detaliile rumesc și altul care era exact lângă nu știa absolut nimic.”

Discuția a abordat și diferența dintre comunicarea eficientă către un anumit public și o posibilă intervenție asupra algoritmului, întrebând explicit dacă segmentarea descrisă este legală sau ilegală. Exemplul invocat a fost distribuirea de pliante cu mesaje pentru pensionari într-un bloc locuit de pensionari, ca formă de comunicare adaptată destinatarilor.

Investigația Comisiei Europene este în desfășurare, iar documentele transmise de autoritățile române sunt analizate. Potrivit prezentatorului, Comisia a spus că transmiterea acestor documente este doar un început și că vor urma și alte state în chestiuni legate de alegeri:.