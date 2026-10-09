Salariatul care acceptă plecarea prin acordul părților poate negocia o compensație, dar această formă de încetare nu deschide dreptul la indemnizația de șomaj. Două-trei salarii nete reprezintă un reper orientativ de negociere, potrivit Zarina CRM, fără să constituie o sumă garantată prin lege.

Salariul pentru munca deja prestată și plata concediului de odihnă rămas neefectuat se datorează distinct de pachetul negociat. Pentru angajator, lichidarea presupune atât achitarea acestor drepturi, cât și respectarea compensației acceptate în scris.

Salariul restant și concediul neefectuat se plătesc separat

La stabilirea sumelor de primit la plecare trebuie separate trei componente:

Salariul restant, aferent zilelor lucrate până la data încetării contractului.

Compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate.

Compensația pentru plecarea prin acord, dacă a fost negociată și acceptată, în cuantumul și la termenul stabilite în document.

Codul muncii nu fixează o valoare obligatorie a compensației pentru încetarea prin acordul părților. Suma se negociază, iar plățile compensatorii sunt impozitate ca venituri salariale.

Când firma propune despărțirea, negocierea poate include valoarea pachetului, termenul de plată și data încetării. Salariatul poate cere o dată care să permită tranziția către alt loc de muncă, o scrisoare de recomandare sau o formulare neutră a motivului plecării.

Compensațiile promise verbal trebuie introduse în document înainte de semnare. Plata concediului neefectuat poate fi menționată explicit în același act, chiar dacă dreptul există independent de negocierea pachetului.

Un reper exprimat în salarii trebuie transpus într-o sumă clară

HG 146/2026, publicată în Monitorul Oficial la 13 martie 2026, stabilește majorarea salariului minim brut lunar de la 4.050 la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Potrivit StartupCafe, cu aplicarea sumei netaxabile de 200 de lei, salariul minim net ajunge la 2.699 de lei, iar costul salarial complet al angajatorului la 4.418 lei, cu 284 de lei mai mult. Pentru un exemplu orientativ, dacă părțile convin o compensație netă echivalentă cu două asemenea salarii, pachetul se calculează pornind de la acest reper. Pentru trei salarii, pachetul ar fi de trei ori reperul folosit.

Suma netaxabilă de 200 de lei se aplică veniturilor salariale din perioada 1 iulie, 31 decembrie 2026 pentru salariații cu normă întreagă, la locul unde au funcția de bază, dacă salariul de bază brut este egal cu minimul legal, iar venitul brut lunar luat în calcul nu depășește 4.600 de lei. Suma poate fi diminuată în funcție de perioada lucrată în lună, inclusiv la încetarea contractului.

Exemplul exprimă exclusiv valoarea unui pachet ipotetic acceptat în aceste condiții. În acord trebuie precizată suma și dacă este brută sau netă, deoarece compensația este impozitată ca venit salarial.

În același material, StartupCafe arată că, pentru veniturile din chirii și alte activități independente realizate în 2025, termenul pentru declarația unică și plata obligațiilor fiscale a fost 25 mai 2026. Pentru bonificația de 3% din impozitul pe venit, termenul a fost 15 aprilie 2026. La stabilirea pragurilor CASS pentru aceste venituri se folosește salariul minim brut de 4.050 de lei.

Acordul permite stabilirea împreună a ultimei zile de lucru

Art. 55 lit. b) din Codul muncii permite încetarea contractului la data convenită de angajator și salariat. Acordul trebuie să exprime explicit voința ambelor părți de a încheia raportul de muncă și data încetării, potrivit comentariului juridic publicat de Cabinetul MCP.

Preavizul nu este obligatoriu pentru această modalitate de plecare. Contractul poate înceta inclusiv în ziua semnării, dacă ambele părți acceptă acea dată. Oricare dintre ele poate refuza propunerea; cererea depusă de salariat nu încheie singură contractul.

Demisia funcționează diferit: este notificarea scrisă, unilaterală, a salariatului.

La demisie, preavizul contractual poate fi de cel mult 20 de zile lucrătoare pentru funcțiile de execuție și de cel mult 45 pentru cele de conducere. Angajatorul poate renunța total sau parțial la el. Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, conform art. 81 din Codul muncii.

În cazul concedierii pentru desființarea postului, decizia aparține angajatorului, iar preavizul este de cel puțin 20 de zile lucrătoare. Eventualele compensații se acordă potrivit contractului colectiv aplicabil, dacă acesta le prevede. Concedierea poate fi contestată în instanță.

Șomajul depinde de temeiul încetării și de condițiile legale

Legea nr. 76/2002 leagă accesul la indemnizație de încetarea raporturilor de muncă din motive neimputabile salariatului. Demisia, acordul părților și concedierea disciplinară nu deschid acest drept.

Concedierea pentru desființarea postului, concedierea colectivă, expirarea unui contract pe durată determinată și încetarea pentru inaptitudine fizică sau psihică constatată medical pot permite accesul la indemnizație, cu îndeplinirea condițiilor legale.

Încetarea din motive neimputabile nu garantează singură plata.

Pentru salariatul fără un alt loc de muncă asigurat, comparația financiară înaintea semnării privește compensația propusă și indemnizația la care ar putea avea acces în cazul unei concedieri pentru desființarea postului. Formularea acordului nu poate transforma această plecare într-un temei care dă dreptul la șomaj.

Procedura începe cu propunerea scrisă și se încheie cu lichidarea

Încetarea prin acord presupune următorii pași:

Una dintre părți formulează o propunere scrisă, cu data dorită pentru încetare. Cererea salariatului include identificarea sa, funcția, contractul și temeiul art. 55 lit. b).

Cealaltă parte acceptă în scris aceeași dată. Condițiile negociate, inclusiv compensația și termenul plății, se consemnează înainte de semnare.

Angajatorul întocmește documentul de încetare, cu datele părților, temeiul legal, data convenită, referirea la cerere și acord, mențiunile privind concediul neefectuat, numărul de înregistrare și semnătura reprezentantului legal.

Angajatorul transmite încetarea în registrul general de evidență a salariaților cel târziu la data încetării contractului.

Se efectuează lichidarea: plata drepturilor restante și eliberarea documentelor de plecare.

Această procedură nu presupune cercetare disciplinară, notificare prealabilă sau justificarea unei concedieri. Acceptarea trebuie însă să fie liberă; semnarea imediată a propunerii nu este obligatorie.

Documentele de plecare nu pot fi condiționate de alte semnături

Salariatul primește copia documentului de încetare, adeverința de vechime, cu perioada lucrată și funcția ocupată, și adeverința de venituri. La cerere, primește și un extras din registrul de evidență a salariaților, cu istoricul raporturilor de muncă.

Angajatorul nu poate condiționa eliberarea documentelor de restituirea unor bunuri sau de semnarea altor acte. Neplata drepturilor ori refuzul eliberării documentelor pot fi sesizate Inspecției Muncii.

După exprimarea acordului de ambele părți, retragerea unilaterală nu mai este posibilă. Revenirea asupra încetării necesită un nou acord sau contestarea în instanță pentru vicierea consimțământului, adică pentru afectarea libertății de a accepta. Un document semnat sub constrângere poate fi contestat, însă dovedirea constrângerii este dificilă.